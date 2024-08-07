Александр Пушной и Тося Чайкина приедут в Новосибирск — что они тут забыли

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Посетить мастер-класс и посетить концерт Пушного можно будет 30 августа, Чайкина своим выступлением закроет фестиваль 1 сентября. Место действия — площадь перед кинотеатром «Победа», рассказали Atas.info организаторы уточнив, что вход свободный.
Помимо этого, всю неделю здесь будут проходить завтраки с учеными, спектакли, научно-популярные лекции, музыкальные выступления, будут показывать фильмы под открытым небом, интеллектуальные игры — всего больше 50 бесплатных мероприятий. Организаторы обещают, что новосибирцам будет познавательно и при этом не скучно. Каждый день фестиваля выделят под определенный вид искусства.
С полной программой фестиваля «ТехноАрт» можно ознакомиться на официальном сайте события.
Помимо этого, с 30 августа по 1 сентября участок улицы Ленина сделают пешеходным.