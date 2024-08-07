Александр Пушной и Тося Чайкина приедут в Новосибирск — что они тут забыли

Помимо этого, всю неделю здесь будут проходить завтраки с учеными, спектакли, научно-популярные лекции, музыкальные выступления, будут показывать фильмы под открытым небом, интеллектуальные игры — всего больше 50 бесплатных мероприятий. Организаторы обещают, что новосибирцам будет познавательно и при этом не скучно. Каждый день фестиваля выделят под определенный вид искусства.