atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Александр Пушной и Тося Чайкина приедут в Новосибирск

Александр Пушной и Тося Чайкина приедут в Новосибирск — что они тут забыли

7 августа 2024, 04:48
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info

Александр Пушной и Тося Чайкина приедут в Новосибирск

С 26 августа по 1 сентября в Новосибирске пройдет фестивали науки «ТехноАрт», хедлайнерами которых станут ведущий легендарного «Галилео» Александр Пушной, за музыкальную составляющую будет отвечать Тося Чайкина.

Посетить мастер-класс и посетить концерт Пушного можно будет 30 августа, Чайкина своим выступлением закроет фестиваль 1 сентября. Место действия — площадь перед кинотеатром «Победа», рассказали Atas.info организаторы уточнив, что вход свободный.

Помимо этого, всю неделю здесь будут проходить завтраки с учеными, спектакли, научно-популярные лекции, музыкальные выступления, будут показывать фильмы под открытым небом, интеллектуальные игры — всего больше 50 бесплатных мероприятий. Организаторы обещают, что новосибирцам будет познавательно и при этом не скучно. Каждый день фестиваля выделят под определенный вид искусства.

С полной программой фестиваля «ТехноАрт» можно ознакомиться на официальном сайте события.

Помимо этого, с 30 августа по 1 сентября участок улицы Ленина сделают пешеходным.

Читайте также:
Мощные грозы и ливень обрушатся на Новосибирскую областьВ комедии «Пока не родила» сыграла мошенницу актриса из НовосибирскаМигранта-мажора, сбившего подростков на мопеде, снова задержали под Новосибирском
#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Фестиваль#Победа
Подпишитесь
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
Вчера, 06:23
Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске — биолог усомнился в истории
Сегодня, 04:08
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Сегодня, 03:54
Молния ударила в самолет, летевший из Новосибирска
Вчера, 13:18
Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцев
Вчера, 12:40
Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
Вчера, 09:03