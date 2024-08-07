Бастрыкин порудил возбудить дело после ДТП с микроавтобусом «Новосибирск-Кызыл»

Напомним, во вторник, 6 августа в Красноярском крае водитель микроавтобуса внезапно выехал на противоположную сторону трассы и врезался в прицепленную к тягачу цистерну, а затем — и в расчищающий дорогу трактор. В микроавтобусе было 19 человек.