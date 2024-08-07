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Бастрыкин порудил возбудить дело после ДТП с микроавтобусом «Новосибирск-Кызыл»

Бастрыкин порудил возбудить дело после ДТП с микроавтобусом «Новосибирск-Кызыл»

7 августа 2024, 04:49
Фото: Госавтоинспекция по Красноярскому краю
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после случившейся ночью аварии с ехавшим из Новосибирска в Туву микроавтобусом, следует из сообщения Следственного комитета.

Следователи займутся выяснением причин ночной аварии с ехавшим из Новосибирска в столицу Тувы микроавтобусом Меrsedes, в которой получил травмы 11-летний мальчик, шофер и еще двое пассажиров. На резонансное ДТП обратил внимание руководитель Следкома Александр Бастрыкин.

Напомним, во вторник, 6 августа в Красноярском крае водитель микроавтобуса внезапно выехал на противоположную сторону трассы и врезался в прицепленную к тягачу цистерну, а затем — и в расчищающий дорогу трактор. В микроавтобусе было 19 человек.

Также Бастрыкин поручил главному следователю Красноярского края и Хакасии Алексею Еремину предоставить ему доклад о ходе расследования этого дорожного происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Следственный комитет#Тува#Мерседес
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