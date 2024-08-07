Бастрыкин порудил возбудить дело после ДТП с микроавтобусом «Новосибирск-Кызыл»

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Следователи займутся выяснением причин ночной аварии с ехавшим из Новосибирска в столицу Тувы микроавтобусом Меrsedes, в которой получил травмы 11-летний мальчик, шофер и еще двое пассажиров. На резонансное ДТП обратил внимание руководитель Следкома Александр Бастрыкин.
Напомним, во вторник, 6 августа в Красноярском крае водитель микроавтобуса внезапно выехал на противоположную сторону трассы и врезался в прицепленную к тягачу цистерну, а затем — и в расчищающий дорогу трактор. В микроавтобусе было 19 человек.
Также Бастрыкин поручил главному следователю Красноярского края и Хакасии Алексею Еремину предоставить ему доклад о ходе расследования этого дорожного происшествия.