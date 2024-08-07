Больше 2 млн россиян отдохнули с начала года в турецкой Анталье

Эксперты отмечают, что закономерно увеличивается доля отдыхающих из России, прибывших в Анталью по линии туроператоров. Еще в 2022 и начале 2023 года достаточно большое количество россиян приезжали в Турцию как релоканты, хотя в аэропорту Антальи их учитывали как туристов. На это жаловались, в частности, владельцы анталийских гостиниц и отелей.