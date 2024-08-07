Больше 2 млн россиян отдохнули с начала года в турецкой Анталье

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
2,04 миллиона туристов из России побывали с начала 2024 года в Анталье, заслуженно называемой главным турецким средиземноморским курортом. По информации Ассоциации туроператоров, это на 9% больше, чем за первые семь месяцев прошлого года.
Только в июле провинцию посетили 600 тысяч россиян, на втором месте — туристы из Германии, их было 440 тысяч. Далее идут поляки (223 тысячи туристов), граждане Великобритании (222 тысячи) и румыны (98 тысяч человек).
Эксперты отмечают, что закономерно увеличивается доля отдыхающих из России, прибывших в Анталью по линии туроператоров. Еще в 2022 и начале 2023 года достаточно большое количество россиян приезжали в Турцию как релоканты, хотя в аэропорту Антальи их учитывали как туристов. На это жаловались, в частности, владельцы анталийских гостиниц и отелей.
В пользу организованного отдыха в Анталье говорит и существенное подорожание там аренды квартир, увеличение цен в кафе и ресторанах и на транспорте. Пакетные туры «все включено» обойдутся туристу гораздо дешевле самостоятельного путешествия.