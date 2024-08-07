Девелопер «Донстрой» первым в РФ поднимет парящий мост на 50-й этаж

Кузнецов отметил, что один из мостов уже установлен на крыше второго и третьего корпусов на высоте свыше 170 метров. Он добавил, что планируется подъем ещё пяти мостов. Первый и второй корпуса будут соединены пешеходными переходами на уровне 26-го этажа, то есть на высоте более 86 метров. Второй и третий корпуса свяжет мост на один этаж выше, он расположится на высоте 94,2 метра. Об этом пишет interfax-russia.ru.