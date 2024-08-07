Девелопер «Донстрой» первым в РФ поднимет парящий мост на 50-й этаж

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Кузнецов отметил, что один из мостов уже установлен на крыше второго и третьего корпусов на высоте свыше 170 метров. Он добавил, что планируется подъем ещё пяти мостов. Первый и второй корпуса будут соединены пешеходными переходами на уровне 26-го этажа, то есть на высоте более 86 метров. Второй и третий корпуса свяжет мост на один этаж выше, он расположится на высоте 94,2 метра. Об этом пишет interfax-russia.ru.
Реализуется данный проект компанией «Донстрой» в жилом квартале «События» в Раменках. При установке мостов будет использоваться та же технология подъема пролета, как и для вантовых мостов, например Русского моста во Владивостоке. Представители девелопера отметили, что данная технология существует уже давно, но на такой высоте в нашей стране её ещё не реализовывали.
В четвертом квартале «События» расположены три пятидесятиэтажных здания, выполненные в футуристическом стиле. Квартал является частью масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках. Компанией «Донстрой» введено в эксплуатацию уже более 425 тысяч квадратных метров недвижимости.
Антон Слободчиков, председатель Мосгосстройнадзора, сообщил, что строительство четвертой очереди жилого комплекса, совокупная площадь трёх корпусов которого составляет почти 215 тысяч квадратных метров, началось в марте 2022 года. На сегодняшний день завершено устройство кровли стилобата и монолита надземной части двух корпусов. Также в данный момент продолжается монтаж инженерных систем, ведутся работы по кладке наружных стен и фасадов.