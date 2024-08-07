Губернатор и прокурор Новосибирской области приняли предпоследние долгострои

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Губернатор Андрей Травников напомнил, что «Знаменский» стал вызывать беспокойство в 2012 году. В 2021-м начали действовать кардинальные инструменты решения проблемы, разработанные на федеральном уровне. До этого момента регионы самостоятельно решали проблемы обманутых дольщиков.
«В частности, в доме 13 в Закаменском были использованы все существующие на тот момент не только у нас, но и в практике других регионов инструменты помощи. Здесь применено семь масштабных инвестиционных проектов, все виды субсидий на техническое присоединение, лифты, благоустройство, меры социальной поддержки отдельным гражданам — участникам строительства», — говорит Андрей Травников.
Но и этого было недостаточно. Ситуацию спасло создание несколько лет назад Фонда защиты прав граждан, теперь это ППК «Фонд развития территорий». В результате совместной работы федерального и регионального уровней квартиры получит 491 новосибирский дольщик: в доме №11 — 230, в доме №13 — 261 дольщик.
Губернатор обратил внимание, что в списке проблемных объектов сейчас остались три: один находится на Вилюйской улице, два — на улице Дуси Ковальчук.
«По каждому дому разработан алгоритм выхода из ситуации, понятны инструменты и сроки решения задач. Объекты по вводу в эксплуатацию остаются на особом контроле правительства Новосибирской области», — сказал Андрей Травников.
Руководство компании-застройщика «Неоград-Инвест» осуждено за мошенничество, напомнил прокурор Новосибирской области Александр Бучман:
«Они все осуждены и приговорены к реальным срокам наказания — от 3,5 до 6,5 лет. Нашими исковыми требованиями и судом с них взыскан ущерб за причиненный вред».
ООО «Неоград-Инвест» строило жилые дома в микрорайоне Закаменский с 2008 по 2014 год. Было запланировано семь многоэтажных домов. В 2012 и 2014 годах застройщик были ввел в эксплуатацию 25-этажный односекционный жилой дом и 17-этажный 4-секционных жилой дом.
В 2020 году было решено, что объекты по адресам 11 стр., 12 стр., 13 стр. достроит публично-правовой компании «Фонд развития территорий». На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили 2,4 млрд рублей, из них федеральный бюджет — 1,859 млрд, областной бюджет — 524 млн рублей.
Дом №12 ввели в эксплуатацию в марте 2023 года, свои квартиры получили 377 дольщиков.