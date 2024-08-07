Губернатор и прокурор Новосибирской области приняли предпоследние долгострои

Но и этого было недостаточно. Ситуацию спасло создание несколько лет назад Фонда защиты прав граждан, теперь это ППК «Фонд развития территорий». В результате совместной работы федерального и регионального уровней квартиры получит 491 новосибирский дольщик: в доме №11 — 230, в доме №13 — 261 дольщик.