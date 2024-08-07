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«Как скотина в стойле»: пассажирка пожаловалась на таможню в аэропорту Новосибирска

«Как скотина в стойле»: пассажирка пожаловалась на таможню в аэропорту Новосибирска

7 августа 2024, 05:47
Фото: atas.info
Прилетевшая из-за границы в новосибирский аэропорт Толмачево туристка пожаловалась на часовую очередь на таможенный контроль.

Прилетевшая из-за границы в новосибирский аэропорт Толмачево жительница Якутии ужаснулась условиям, в которых пассажиры вынуждены проходить таможенный досмотр. О своих впечатлениях она написала в телеграм-канале «SD Новости Якутии», прикрепив короткий видеоролик.

Женщина утверждает, что в Толмачево практически одновременно прибыло сразу несколько международных рейсов, и в зале образовалась большая очередь.

«Мы стояли час, а то и больше. Толпа людей, все в кучу, в очереди ругаются. Дышать нечем, никакого кондиционера. Почему такое ужасное отношение к людям? Посмотрите видео, мы стоим как скотина в стойле», — сравнивает пассажирка.
А вы сталкивались с очередями и грубостью сотрудников аэропорта Толмачево?

Она пишет, что попыталась обратиться к сотрудникам Толмачево, но ее никто не выслушал.

«Ни один сотрудник не поговорил со мной, еще и грубо разговаривают. Сотрудники таможни в лицо сказали, что их все устраивает. А нас — нет. В свою страну прилетела, чтобы упасть в обморок. Вышла вся красная, давление скачет. А как же дети, пожилые? Вдруг моя жалоба поможет, и к нам будет нормальное отношение», — надеется туристка.

В комментариях подписчики канала женщине посочувствовали, но заявили, что по сравнению с таможней в аэропорту Иркутска в новосибирском Толмачево все более или менее прилично.

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