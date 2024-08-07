Кого не берут на службу в СВО, рассказал военком Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев в интервью программе «Вести Новосибирск» подчеркнул, что для участия в СВО берут не всех желающих. Важную роль играет состояние здоровья кандидата, особенно болезни сердечно-сосудистой системы. Поскольку служба предполагает повышенные до экстремальных физические нагрузки.
Евгений Кудрявцев отметил, что нынешнее поколение ясно понимает разницу между добром и злом. Мужчины, приходящие в военкоматы, осознают свою миссию как защитников Родины и своих семей. Заключая контракт, они чувствуют ответственность не только за своих близких, но и за страну в целом. Эти люди стремятся жить в независимой и суверенной России.
«Взгляды на добро и зло, без сомнения, претерпели изменения. Раньше молодёжь, приходящая на призывные пункты, считалась „потерянным поколением“, которому недостаёт мотивации, как это было в советские времена. Но сегодня ситуация другая. Современная молодёжь полна решимости и твёрдо настроена на победу. Они понимают, зачем отправляются на службу, за что борются и какое будущее стремятся построить», — сказал Евгений Кудрявцев.
Узнать больше о военной службе по контракту можно, позвонив на бесплатную горячую линию по номеру 117 или посетив официальный сайт. Жители Новосибирска, решившие пойти служить по контракту, могут также обратиться в любой военкомат или в ближайшую администрацию.