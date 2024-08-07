Кого не берут на службу в СВО, рассказал военком Новосибирской области

Евгений Кудрявцев отметил, что нынешнее поколение ясно понимает разницу между добром и злом. Мужчины, приходящие в военкоматы, осознают свою миссию как защитников Родины и своих семей. Заключая контракт, они чувствуют ответственность не только за своих близких, но и за страну в целом. Эти люди стремятся жить в независимой и суверенной России.