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Компенсацию от провайдера за замедленный YouTube получила жительница Новосибирска

Компенсацию от провайдера за замедленный YouTube получила жительница Новосибирска

7 августа 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Новосибирска добилась небольшой, но всё же компенсации от провайдера «Сибирские сети» за проблемы с загрузкой видеохостинга YouTube, не прибегая к официальным жалобам или обращениям в надзорные органы. Вот как ей это удалось.

Зульфия Рамазанова, проживающая в Новосибирске, пользуется услугами провайдера «Сибирские сети» с момента, когда они впервые провели кабели в ее многоквартирный дом. Ранее она регулярно сталкивалась с проблемами, связанными с замедлением или отключением интернета, но выбор у неё был ограничен, поскольку в доме был представлен только один провайдер. Со временем ситуация улучшилась: появились конкуренты, а качество услуг «Сибирских сетей» несколько повысилось.

Однако в начале августа Зульфия вновь столкнулась с проблемой — YouTube не мог загрузить ни одно видео.

«Я звонила в поддержку три раза. Сначала мне говорили, что никаких проблем нет, соединение отличное. Во второй раз признали, что есть проблемы с YouTube, но ничего сделать не могут. Во время третьего звонка я уже потребовала пересмотреть мой тариф, раз уж не могут предоставить полноценную услугу. Пригрозила, что уйду к другому провайдеру», — поделилась Зульфия с порталом Сибкрай.ru.

Женщина платит около 800 рублей в месяц за интернет и подключение к ТВ-приставке. Она отметила, что в оборудовании провайдера предусмотрена ссылка на YouTube, которым теперь практически невозможно пользоваться. Это, по ее мнению, означает, что услуга не предоставляется в полном объеме.

Многие россияне выражают недовольство ситуацией, создавая петиции с требованием вернуть нормальную скорость загрузки видео на YouTube.

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Угрозы пользовательницы оказались эффективными: позже оператор провайдера перезвонил и сообщил, что компания готова предоставить символическую скидку за доставленные неудобства.

«На счет зачислили 100 рублей. Однако оператор предупредил, что проблемы с YouTube сохранятся даже у других провайдеров», — рассказала Зульфия.

Редакция портала подтвердила, что клиентка действительно получила скидку из-за проблем с интернетом, хотя компенсация была единоразовой.

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На данный момент комментарии на публичной странице «Сибирских сетей» в социальных сетях закрыты, но один из недавних постов остается открытым для обсуждения. В нем многие пользователи выражают недовольство из-за снижения скорости интернета, особенно в отношении YouTube.

«К сожалению, мы не можем повлиять на скорость загрузки видео. Депутат Хинштейн назвал сбои вынужденной мерой, направленной против администрации иностранного ресурса, нарушающего российское законодательство», — ответили представители провайдера.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн в конце июля сообщил, что скорость загрузки YouTube будет снижена сначала до 40%, а затем до 70%. По его словам, основная часть контента YouTube, просматриваемого россиянами, хранится на серверах Google в России. Однако после начала СВО компания прекратила обслуживание и обновление оборудования, что привело к проблемам с его работой.

Google, в свою очередь, заявила, что сбои не связаны с техническими неполадками с их стороны. Эксперты также ставят под сомнение версию об износе оборудования, поскольку проблемы с загрузкой появились резко и массово. Более того, программисты выявили ошибки в коде, указывающие на вмешательство в процесс передачи интернет-пакетов.

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#Алёна Рогонова#Технологии#Новосибирск#YouTube
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