Компенсацию от провайдера за замедленный YouTube получила жительница Новосибирска

Зульфия Рамазанова, проживающая в Новосибирске, пользуется услугами провайдера «Сибирские сети» с момента, когда они впервые провели кабели в ее многоквартирный дом. Ранее она регулярно сталкивалась с проблемами, связанными с замедлением или отключением интернета, но выбор у неё был ограничен, поскольку в доме был представлен только один провайдер. Со временем ситуация улучшилась: появились конкуренты, а качество услуг «Сибирских сетей» несколько повысилось.