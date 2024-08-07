Мощные грозы и ливень обрушатся на Новосибирскую область

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
Специалисты Западно-Сибирского УГМС заявили о резкой смене погодных условий. На регион обрушатся ливни, грозы, град. Во время дождя возможно усиление ветра до 14-15 метров в секунду.
Температура воздуха днем, 7 августа, составит +21, в вечернее время похолодает до +15. Не исключают синоптики и усиления геомагнитной активности до 3 баллов.
Дожди и сильный ветер ожидаются на территории Новосибирской области и 8 августа. Интенсивность выпадения осадков снизится, облачность останется. Температура воздуха днем составит +22, ночью +15.