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Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Гроза

Мощные грозы и ливень обрушатся на Новосибирскую область

7 августа 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney
Гроза
Синоптики предупреждают о стремительном ухудшении погодных условий на территории Новосибирской области в ближайшие дни.

Специалисты Западно-Сибирского УГМС заявили о резкой смене погодных условий. На регион обрушатся ливни, грозы, град. Во время дождя возможно усиление ветра до 14-15 метров в секунду.

Температура воздуха днем, 7 августа, составит +21, в вечернее время похолодает до +15. Не исключают синоптики и усиления геомагнитной активности до 3 баллов.

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Дожди и сильный ветер ожидаются на территории Новосибирской области и 8 августа. Интенсивность выпадения осадков снизится, облачность останется. Температура воздуха днем составит +22, ночью +15.

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