МСП привлекли 4,3 млрд рублей финансирования на фондовом рынке за счет господдержки

По информации гендиректора КМСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, в 2024 году при поддержке МСП Банка около 80 процентов малых и средних компаний разместили облигации в «Секторе Роста» Московской биржи. Глава корпорации отметил, что выход на фондовый рынок может стать альтернативным способом привлечения финансирования для развития проектов МСП-предприятий. Большинство запросов на финансовую поддержку от МСП Банка для организации выпуска облигаций поступило от производственных и высокотехнологичных компаний, но не только от них. КМСП принимает участие в организации выпуска облигаций и выступает в качестве якорного инвестора для компаний различных отраслей. Прежде всего, речь идет о сфере торговли, финансов, сельскохозяйственного производства, пищевой и химической промышленности. Корпорация МСП активно разрабатывает и масштабирует действующие меры господдержки малого и среднего бизнеса, стремясь увеличить количество эмитентов на фондовом рынке из числа МСП.