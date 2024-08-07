МСП привлекли 4,3 млрд рублей финансирования на фондовом рынке за счет господдержки

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В этом году МСП Банк выступил якорным инвестором и соорганизатором 19 выпусков ценных бумаг, а общая сумма поддержки достигла 1 миллиарда рублей. Повышение доступа к финансированию для МСП через выпуск ценных бумаг, в том числе с использованием поддержки, является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает regnum.ru.
По информации гендиректора КМСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, в 2024 году при поддержке МСП Банка около 80 процентов малых и средних компаний разместили облигации в «Секторе Роста» Московской биржи. Глава корпорации отметил, что выход на фондовый рынок может стать альтернативным способом привлечения финансирования для развития проектов МСП-предприятий. Большинство запросов на финансовую поддержку от МСП Банка для организации выпуска облигаций поступило от производственных и высокотехнологичных компаний, но не только от них. КМСП принимает участие в организации выпуска облигаций и выступает в качестве якорного инвестора для компаний различных отраслей. Прежде всего, речь идет о сфере торговли, финансов, сельскохозяйственного производства, пищевой и химической промышленности. Корпорация МСП активно разрабатывает и масштабирует действующие меры господдержки малого и среднего бизнеса, стремясь увеличить количество эмитентов на фондовом рынке из числа МСП.
Иван Подберезняк, председатель правления Банка МСП, подчеркивает важность предоставления разнообразных финансовых инструментов для предпринимателей, включая возможность выхода на фондовый рынок. Он отметил, что поддержка МСП Банка способствует увеличению доступности фондового рынка и направлена на сокращение затрат на листинг и подготовку, повышение спроса на ценные бумаги со стороны других инвесторов и упрощение взаимодействия с институтами развития.
В Корпорации МСП уточнили, что при участии МСП Банка на Московской бирже были размещены облигации компании «С-Принт» из Челябинска на сумму 100 миллионов рублей. Эти средства направят на запуск новых проектов, ориентированных на новых клиентов. Работающая под брендом «ТехПорт» компания «Селлер» выпустила облигации на 500 миллионов рублей с целью расширить свою деятельность по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также выступил якорным инвестором при выпуске облигаций «Моторных технологий» на сумму 220 миллионов рублей.