Муж убил жену на глазах у детей под Новосибирском: ему могут смягчить наказание

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Следствие может переквалифицировать обвинение инвалиду, который в мае 2024 года расправился со своей женой в селе Ярково недалеко от Новосибирска. Ранее предполагалось, что обвинение мужчине будет предъявлено по статье «Убийство с особой жестокостью». Это подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Но после того, как в деле сменился следователь, он высказал мнение, что речь идет о менее тяжкой статье Уголовного кодекса, «Убийство». Максимальное наказание — 15 лет заключения.
Дело в том, что по первоначальной версии предполагаемый убийца все продумал заранее и хладнокровно шел на преступление, взяв нож с собой. Теперь следствие придерживается версии, что нож мужчина взял в доме убитой, пишет «КП-Новосибирск».
Ранее мы рассказывали о подробностях этой жуткой семейной драмы.