Муж убил жену на глазах у детей под Новосибирском: ему могут смягчить наказание

Следствие может переквалифицировать обвинение инвалиду, который в мае 2024 года расправился со своей женой в селе Ярково недалеко от Новосибирска. Ранее предполагалось, что обвинение мужчине будет предъявлено по статье «Убийство с особой жестокостью». Это подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.