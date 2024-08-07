atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Главный вопрос — происхождение ножа, которым было совершено убийство

Муж убил жену на глазах у детей под Новосибирском: ему могут смягчить наказание

7 августа 2024, 12:16
Фото: 1MI
Главный вопрос — происхождение ножа, которым было совершено убийство
Следствие считает, что изначально мужчина не планировал убийство, а совершил его спонтанно.

Следствие может переквалифицировать обвинение инвалиду, который в мае 2024 года расправился со своей женой в селе Ярково недалеко от Новосибирска. Ранее предполагалось, что обвинение мужчине будет предъявлено по статье «Убийство с особой жестокостью». Это подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Но после того, как в деле сменился следователь, он высказал мнение, что речь идет о менее тяжкой статье Уголовного кодекса, «Убийство». Максимальное наказание — 15 лет заключения.

Дело в том, что по первоначальной версии предполагаемый убийца все продумал заранее и хладнокровно шел на преступление, взяв нож с собой. Теперь следствие придерживается версии, что нож мужчина взял в доме убитой, пишет «КП-Новосибирск».

Ранее мы рассказывали о подробностях этой жуткой семейной драмы.

Читайте также:
Молодую мать двоих детей жестоко убили под НовосибирскомИз Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь«Граждане СССР»* изгоняли бесов из 10-летней девочки и убили ее — подробности
#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство#Семья#Конфликт#Следствие
Подпишитесь
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
Вчера, 06:23
Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске — биолог усомнился в истории
Сегодня, 04:08
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Сегодня, 03:54
Молния ударила в самолет, летевший из Новосибирска
Вчера, 13:18
Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцев
Вчера, 12:40
Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
Вчера, 09:03