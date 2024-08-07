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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Мужчина с перерезанным горлом выпал с верхнего этажа в Новосибирске

Мужчина с перерезанным горлом выпал с верхнего этажа в Новосибирске

7 августа 2024, 05:22
Фото: 1MI
Вечером 6 августа на улице Авиастроителей, 11\1 в Дзержинском районе мужчина выпал с седьмого этажа, рассказали очевидцы.

Обстоятельства оказались вдвойне шокирующими. По словам очевидцев, у упавшего мужчины было перерезано горло. Следом из подъезда выбежала женщина, утверждают, что это супруга погибшего. В целом семью описывают как спокойную и внешне благополучную. У пары есть ребенок.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту сообщили, что проводят проверку.

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории в Дзержинском районе Новосибирска. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.
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