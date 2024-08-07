Мужчина с перерезанным горлом выпал с верхнего этажа в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Обстоятельства оказались вдвойне шокирующими. По словам очевидцев, у упавшего мужчины было перерезано горло. Следом из подъезда выбежала женщина, утверждают, что это супруга погибшего. В целом семью описывают как спокойную и внешне благополучную. У пары есть ребенок.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ корреспонденту сообщили, что проводят проверку.
«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины на придомовой территории в Дзержинском районе Новосибирска. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сказали в ведомстве.