Мужчина с перерезанным горлом выпал с верхнего этажа в Новосибирске

Обстоятельства оказались вдвойне шокирующими. По словам очевидцев, у упавшего мужчины было перерезано горло. Следом из подъезда выбежала женщина, утверждают, что это супруга погибшего. В целом семью описывают как спокойную и внешне благополучную. У пары есть ребенок.