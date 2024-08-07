Назвать ребенка Вайлдберриславом в честь Wildberries решили новосибирцы

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Автор видео позиционирует себя как лайфстайл-блогер и веб-дизайнер. Екатерина называет себя «просто Катя — девчонка из Сибири». Девушка пространно объяснила свое решение.
«Имя мы придумали, когда забирали посылки из пункта выдачи. Поэтому теперь нам срочно нужен ребенок», — говорит автор видео с маленькой собачкой на руках.
Будущая мать заявила, что для репродуктолог посоветовала зачать малыша в Перми. Именно там находится квартира, интерьер которой оформлен в фирменных цветах компании. Квартира сдается посуточно. Теперь пара ждет результата своего короткого путешествия.
Пользователи ресурса «Пикабу» с юмором отреагировали на заявление блогера.
«Братика надо назвать Кешбэком, а сестренку Офертой».
«Они не фанаты. Они нищие: которые так хотят продвинуть свой канал провокацией».
«Позднячок, теперь — РВБслав», — написал комментатор, имея ввиду недавнее создание новой компании Татьяны Бакальчук.