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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Назвать ребенка Вайлдберриславом в честь Wildberries решили новосибирцы

Назвать ребенка Вайлдберриславом в честь Wildberries решили новосибирцы

7 августа 2024, 08:48
Фото: соцсети, 1MI
Идея пришла на пункте выдачи компании, заявила будущая мать.

Автор видео позиционирует себя как лайфстайл-блогер и веб-дизайнер. Екатерина называет себя «просто Катя — девчонка из Сибири». Девушка пространно объяснила свое решение.

«Имя мы придумали, когда забирали посылки из пункта выдачи. Поэтому теперь нам срочно нужен ребенок», — говорит автор видео с маленькой собачкой на руках.

Будущая мать заявила, что для репродуктолог посоветовала зачать малыша в Перми. Именно там находится квартира, интерьер которой оформлен в фирменных цветах компании. Квартира сдается посуточно. Теперь пара ждет результата своего короткого путешествия.

Видео: i_amjust_kate / Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена на территории России)

Пользователи ресурса «Пикабу» с юмором отреагировали на заявление блогера.

«Братика надо назвать Кешбэком, а сестренку Офертой».
«Они не фанаты. Они нищие: которые так хотят продвинуть свой канал провокацией».
«Позднячок, теперь — РВБслав», — написал комментатор, имея ввиду недавнее создание новой компании Татьяны Бакальчук.
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#Алёна Рогонова#Видео#Новосибирск#Дети#Wildberries
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