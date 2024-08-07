Новосибирские провайдеры незаконно разместили оптоволоконные кабели на ЛЭП

Есть и другая проблема, отмечают в компании. Даже при оформлении договоров аренды, провайдеры не хотят платить за размещение кабелей на опорах. Например, так развивается ситуация с провайдерами, работающими в городах Купино, Чулым и Каргат. Предприниматели не платят по договору уже около трех лет, задолженность составляет несколько десятков миллионов рублей.