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Провайдеры самостоятельно монтируют подобные подвесы

Новосибирские провайдеры незаконно разместили оптоволоконные кабели на ЛЭП

7 августа 2024, 04:06
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»
Провайдеры самостоятельно монтируют подобные подвесы
В Новосибирской области энергетики продолжают активно бороться с незаконным размещением оптики на опорах ЛЭП — выявлено около 15 тысяч таких случаев.

За первое полугодие 2024 года специалисты «Россети Новосибирск» обнаружили около 500 км подвесов волоконно-оптических линий на почти 15 000 опор линий электропередачи, смонтированных провайдерами самовольно.

«Подобные незаконные действия не только небезопасны для персонала самих недобросовестных провайдеров — в Новосибирской области уже был зафиксирован случай гибели монтажника, но и угрожают надежности электроснабжения, ведь при самовольном монтаже не учитывается состояние опор и технические требования к месту размещения. В итоге, такие подвесы приводят к крену опор, аварийным ситуациям из-за несоблюдения расстояния от провода под напряжением до кабеля связи, да и просто затрудняют плановое обслуживание ЛЭП», — говорится в сообщении энергокомпании.

За последние три года выявлено порядка 6000 км незаконно размещенного оптоволокна и число таких случаев увеличивается. Только за минувший год количество нелегальных подвесов. Нарушения фиксируют не только в Новосибирске, но и в районах области.

Есть и другая проблема, отмечают в компании. Даже при оформлении договоров аренды, провайдеры не хотят платить за размещение кабелей на опорах. Например, так развивается ситуация с провайдерами, работающими в городах Купино, Чулым и Каргат. Предприниматели не платят по договору уже около трех лет, задолженность составляет несколько десятков миллионов рублей.

При этом правовой механизм официального сотрудничества проработан и после завершения несложных организационно-технических мероприятий подвес оптоволокна может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности, добавляют в «Россети Новосибирск».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Нарушения#ЛЭП#Россети#Провайдеры
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