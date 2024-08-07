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Почти 300 пассажиров уже 12 часов ждут своих вылетов в новосибирском Толмачево

Почти 300 пассажиров уже 12 часов ждут своих вылетов в новосибирском Толмачево

7 августа 2024, 06:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
7 августа у самолета авиакомпании «Аэрофлот» выявили поломку, еще один самолет авиакомпании «Якутия» задерживается, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В аэропорте Толмачево уже более 12 часов вынуждены находиться пассажиры двух рейсов. Сейчас своего вылета ожидают больше 290 пассажиров, 31 — меньше 18 лет. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту Atas.info уточнили, что вылеты должны состояться 7 августа, ориентировочно в 18-19 часов по местному времени.

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Пассажирам напомнили, что в случае задержки рейса они имеют право на возврат стоимости билета, а также на ряд дополнительных услуг. Они включают в себя размещение в гостинице, напитки, хранение багажа, трансфер, другое. Подробности смотрите в инфографике.

Телефон дежурного транспортного прокурора: +7 (913) 921-70-00.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Толмачево
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