Почти 300 пассажиров уже 12 часов ждут своих вылетов в новосибирском Толмачево

Пассажирам напомнили, что в случае задержки рейса они имеют право на возврат стоимости билета, а также на ряд дополнительных услуг. Они включают в себя размещение в гостинице, напитки, хранение багажа, трансфер, другое. Подробности смотрите в инфографике.