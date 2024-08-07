Под суд за подкуп отправятся железнодорожники со станции Новосибирск-Главный

Следствие установило, что еще в 2018 году железнодорожники заплатили по 25 тысяч рублей руководителю на тот момент компании «ПрофЭксперт» за получение документа о переподготовке по профессии. На самом деле, на курсы железнодорожники предпочли не ходить.