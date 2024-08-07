Под суд за подкуп отправятся железнодорожники со станции Новосибирск-Главный

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
В суд Центрального района Новосибирска отправлено уголовное дело начальника топливной базы станции Новосибирск-Главный и двоих работающих мастерами железнодорожников. Сотрудников РЖД обвинили в совершении коммерческого подкупа, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Следствие установило, что еще в 2018 году железнодорожники заплатили по 25 тысяч рублей руководителю на тот момент компании «ПрофЭксперт» за получение документа о переподготовке по профессии. На самом деле, на курсы железнодорожники предпочли не ходить.
Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса — до семи лет лишения свободы со штрафом.