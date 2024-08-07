atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Под суд за подкуп отправятся железнодорожники со станции Новосибирск-Главный

Под суд за подкуп отправятся железнодорожники со станции Новосибирск-Главный

7 августа 2024, 03:17
В Новосибирске завершили следствие по делу троих работников РЖД, которые за деньги получили документ о переподготовке, следует из сообщения транспортной прокуратуры.

В суд Центрального района Новосибирска отправлено уголовное дело начальника топливной базы станции Новосибирск-Главный и двоих работающих мастерами железнодорожников. Сотрудников РЖД обвинили в совершении коммерческого подкупа, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствие установило, что еще в 2018 году железнодорожники заплатили по 25 тысяч рублей руководителю на тот момент компании «ПрофЭксперт» за получение документа о переподготовке по профессии. На самом деле, на курсы железнодорожники предпочли не ходить.

Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса — до семи лет лишения свободы со штрафом.

Мигранта-мажора, сбившего подростков на мопеде, снова задержали под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Молния ударила в самолет, летевший из НовосибирскаПассажир умер на станции «Площадь Ленина» в Новосибирске — что произошлоПассажиры микроавтобуса «Новосибирск-Кызыл» пострадали в ДТП в Красноярском крае
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#РЖД#Подкуп#Транспортная прокуратура
Подпишитесь
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
Вчера, 06:23
Летучая мышь укусила младенца в Новосибирске — биолог усомнился в истории
Сегодня, 04:08
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Сегодня, 03:54
Молния ударила в самолет, летевший из Новосибирска
Вчера, 13:18
Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцев
Вчера, 12:40
Суд отказался снять статус иноагента с депутата горсовета Новосибирска
Вчера, 09:03