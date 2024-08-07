Подсолнухи высотой четыре метра вырастила новосибирская дачница

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Сейчас высота солнечных цветов превышает четыре метра, что будет дальше — остается только догадываться. По словам самой Ирины, она посадила подсолнечник на участке по примеру своей бабушки, пишет «Тогучинская газета».
«В детстве у моей бабушки всегда росли подсолнухи. В огороде — на семечки, в саду — для красоты», — вспоминает Ирина.
В память о бабушке сибирячка решила продолжить традицию и посадить те самые подсолнухи. Семена девушка купила в обычном магазине для садоводства.
Но в итоге вместо пушистых кустов выросли монстры. Тяжелые цветы склоняются к земле, пришлось укрепить их, привязав. Девушка поделилась, что ни к каким ухищрениям не прибегала — не поливает и не удобряет. Собирать урожай Ирина планирует при помощи стремянки.