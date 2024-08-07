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Подсолнухи высотой четыре метра вырастила новосибирская дачница

Подсолнухи высотой четыре метра вырастила новосибирская дачница

7 августа 2024, 09:47
Фото: 1MI
Ирина сажала подсолнечник как декоративную культуру, в итоге они превзошли все ее ожидания, рассказала садовод.

Сейчас высота солнечных цветов превышает четыре метра, что будет дальше — остается только догадываться. По словам самой Ирины, она посадила подсолнечник на участке по примеру своей бабушки, пишет «Тогучинская газета».

«В детстве у моей бабушки всегда росли подсолнухи. В огороде — на семечки, в саду — для красоты», — вспоминает Ирина.

В память о бабушке сибирячка решила продолжить традицию и посадить те самые подсолнухи. Семена девушка купила в обычном магазине для садоводства.

Но в итоге вместо пушистых кустов выросли монстры. Тяжелые цветы склоняются к земле, пришлось укрепить их, привязав. Девушка поделилась, что ни к каким ухищрениям не прибегала — не поливает и не удобряет. Собирать урожай Ирина планирует при помощи стремянки.

Фото: «Тогучинская газета»
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