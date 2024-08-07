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Задержки рейсов в «Толмачево» — частое явление

Прокуратура занялась задержками рейсов в новосибирском аэропорту «Толмачево»

7 августа 2024, 11:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Задержки рейсов в «Толмачево» — частое явление
Более 12 часов сотни пассажиров не могли вылететь к месту назначения, сообщили в надзорном ведомстве.

В среду, 7 августа около 300 человек столкнулись с 12-часовой задержкой рейсов из Новосибирска в Москву. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

По предварительной информации, ситуация сложилась из-за поломки лайнера «Аэрофлота» и серьезного опоздания самолета авиакомпании «Якутия», говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, по неподтвержденным сообщениям, пассажирам не давали ни еды, ни воды и держали в неведении относительно перспектив вылета.

Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг — так называется ситуация, когда билетов продают больше, чем существует мест в самолете. В результате пяти пассажирам рейса Новосибирск-Иркутск отказали в посадке в салон лайнера.

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#Новосибирск#Толмачево#Прокуратура#Задержка рейса#Пассажиры
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