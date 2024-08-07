Прокуратура занялась задержками рейсов в новосибирском аэропорту «Толмачево»

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В среду, 7 августа около 300 человек столкнулись с 12-часовой задержкой рейсов из Новосибирска в Москву. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
По предварительной информации, ситуация сложилась из-за поломки лайнера «Аэрофлота» и серьезного опоздания самолета авиакомпании «Якутия», говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, по неподтвержденным сообщениям, пассажирам не давали ни еды, ни воды и держали в неведении относительно перспектив вылета.
Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг — так называется ситуация, когда билетов продают больше, чем существует мест в самолете. В результате пяти пассажирам рейса Новосибирск-Иркутск отказали в посадке в салон лайнера.