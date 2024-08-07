Прокуратура занялась задержками рейсов в новосибирском аэропорту «Толмачево»

Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг — так называется ситуация, когда билетов продают больше, чем существует мест в самолете. В результате пяти пассажирам рейса Новосибирск-Иркутск отказали в посадке в салон лайнера.