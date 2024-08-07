Составлен рейтинг самых популярных городов у тиктокеров-путешественников

Топ-5 самых популярных городов у путешественников-тиктокеров в 2024 году возглавил Дубай — самый большой город Объединенных Арабских Эмиратов. В нынешнем году про город с самым большим в мире аквапарком и огромным количеством пятизвездочных отелей в TikTok было сделано почти 30 миллионов постов.