Составлен рейтинг самых популярных городов у тиктокеров-путешественников

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Топ-5 самых популярных городов у путешественников-тиктокеров в 2024 году возглавил Дубай — самый большой город Объединенных Арабских Эмиратов. В нынешнем году про город с самым большим в мире аквапарком и огромным количеством пятизвездочных отелей в TikTok было сделано почти 30 миллионов постов.
Второе место занял Лондон (более 10 миллионов постов). Ежегодно в столицу Великобритании приезжает около 18 миллионов туристов, посещающих Букингемский дворец, Трафальгарскую площадь и музей мадам Тюссо.
Почти девять миллионов тиктокеров сделали публикации о Париже, это третье место рейтинга. Помимо Лувра и собора Парижской богоматери, туристы с восторгом рассказывают о парижской транспортной системе, помогающей путешествовать с большим комфортом.
Четвертое место занял самый большой город Турции Стамбул, являющийся также исторической и культурной столицей страны. Самый густонаселенный город Европы, половина которого находится в Азии, удостоился восьми миллионов упоминаний в TikTok. Путешественники публикуют кадры Айя-Софии, Гранд-Базара и конечно же красивейший Босфор.
И пятое место у тиктокеров занимает Нью-Йорк — более семи миллионов постов. «Большое яблоко», как иначе называют город, привлекает туристов возможностью увидеть статую Свободы, Манхэттен, Таймс-сквер и Эмпайр Стейт билдинг.