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Составлен рейтинг самых популярных городов у тиктокеров-путешественников

Составлен рейтинг самых популярных городов у тиктокеров-путешественников

7 августа 2024, 10:52
Фото: 1MI
Эксперты составили список самых модных туристических направлений на основе публикаций более миллиарда пользователей TikTok.

Топ-5 самых популярных городов у путешественников-тиктокеров в 2024 году возглавил Дубай — самый большой город Объединенных Арабских Эмиратов. В нынешнем году про город с самым большим в мире аквапарком и огромным количеством пятизвездочных отелей в TikTok было сделано почти 30 миллионов постов.

Второе место занял Лондон (более 10 миллионов постов). Ежегодно в столицу Великобритании приезжает около 18 миллионов туристов, посещающих Букингемский дворец, Трафальгарскую площадь и музей мадам Тюссо.

Почти девять миллионов тиктокеров сделали публикации о Париже, это третье место рейтинга. Помимо Лувра и собора Парижской богоматери, туристы с восторгом рассказывают о парижской транспортной системе, помогающей путешествовать с большим комфортом.

Четвертое место занял самый большой город Турции Стамбул, являющийся также исторической и культурной столицей страны. Самый густонаселенный город Европы, половина которого находится в Азии, удостоился восьми миллионов упоминаний в TikTok. Путешественники публикуют кадры Айя-Софии, Гранд-Базара и конечно же красивейший Босфор.

И пятое место у тиктокеров занимает Нью-Йорк — более семи миллионов постов. «Большое яблоко», как иначе называют город, привлекает туристов возможностью увидеть статую Свободы, Манхэттен, Таймс-сквер и Эмпайр Стейт билдинг.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Тик-Ток#КЦ
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