Стюардесса поделилась с туристами советами по упаковке багажа

Заранее уточните требования авиакомпании по провозу ручной клади и выберите рюкзак, сумку или чемодан с максимальными габаритами. После того, как вы сложите вещи, взвесьте багаж: возможно вы сможете взять с собой еще что-то или наоборот, требуется уменьшить вес.