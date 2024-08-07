Стюардесса поделилась с туристами советами по упаковке багажа

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Стюардесса из Великобритании Саския Сехри рассказала о хитростях, которые помогут взять с собой в путешествие все необходимое, но при этом избежать переплаты за тяжелый багаж, либо вовсе обойтись ручной кладью.
Заранее уточните требования авиакомпании по провозу ручной клади и выберите рюкзак, сумку или чемодан с максимальными габаритами. После того, как вы сложите вещи, взвесьте багаж: возможно вы сможете взять с собой еще что-то или наоборот, требуется уменьшить вес.
По наблюдениям Сехри, женщины обычно более ответственно относятся к сбору вещей для путешествия, а вот мужчины часто часто-то забывают или берут ненужное.
Постарайтесь надеть на себя максимальное количество одежды: главное — сесть в самолет, а там уже наверняка найдется место для пальто.
Стюардесса советует упаковывать багаж с помощью компрессионных кубов, купить которые можно на любом маркетплейсе. Саския Сехри утверждает, что такой способ перевозки багажа кардинально изменил обычный процесс сбора вещей в очередной рейс.
«Они не только максимально сжимают вещи, но и помогают упорядочить их размещение в чемодане — теперь я всегда знаю, где и что лежит», — заявила бортпроводница.
Она особенно рекомендует компрессионные кубы большим семьям — тогда с вещами меньше путаницы.
Максимально удобный способ упаковки — скатать вещь в рулон. Так она займет меньше места, и не помнется. В промежутки между рулончиками эксперт советует класть небольшие вещи, типа носков. Так вы используете объем чемодана почти на 100%.
Сейчас можно приобрести шампунь, мыло и прочие туалетные принадлежности в дорожном варианте. Именно это и советует сделать Саския Сехри. Выбрать дорожный набор можно в косметическом магазине, или на маркетплейсе.
Сэкономленное место в собранном по ее совету багаже стюардесса рекомендует для перевозки купленных в путешествии сувениров.