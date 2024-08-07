Телемост от Яндекс 360 расширяет возможности для бизнеса

Одно из самых важных обновлений — увеличение количества участников на встречах в 12 раз. Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников в зависимости от тарифа Яндекс 360 для бизнеса. Обновление особенно важно для B2B-сегмента: в крупном бизнесе в онлайн-встречах могут принимать участие сотни сотрудников. С сентября Телемост будет поддерживать встречи с участием до 1000 человек. Прямые трансляции, как и ранее, смогут собирать до 10 тысяч зрителей.