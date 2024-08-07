Улицу Ленина все-таки сделают пешеходной в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сам фестиваль будет проходить с 26 августа по 1 сентября, но перекроют улицу для транспорта всего на три дня.
«Участок улицы Ленина станет пешеходным с пятницы по воскресенье, в самые яркие дни фестиваля», — рассказала корреспонденту официальный представитель фестиваля «ТехноАрт» Анастасия Зирка.
Также организаторы объявили, что хедлайнерами фестиваля выступят шоумен Александр Пушной и певицы Тося Чайкина.