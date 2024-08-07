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Published Сегодня, 05:27

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Улицу Ленина все-таки сделают пешеходной в Новосибирске

Улицу Ленина все-таки сделают пешеходной в Новосибирске

7 августа 2024, 05:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Улица Ленина станет на некоторое время пешеходной, правда, только на три дня, с пятницы по воскресенье — с 30 августа по 1 сентября, рассказали Atas.info организаторы фестиваля «ТехноАрт».

Сам фестиваль будет проходить с 26 августа по 1 сентября, но перекроют улицу для транспорта всего на три дня.

«Участок улицы Ленина станет пешеходным с пятницы по воскресенье, в самые яркие дни фестиваля», — рассказала корреспонденту официальный представитель фестиваля «ТехноАрт» Анастасия Зирка.
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Также организаторы объявили, что хедлайнерами фестиваля выступят шоумен Александр Пушной и певицы Тося Чайкина.

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#Алёна Рогонова#Общество#Улица Ленина
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