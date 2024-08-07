В Новосибирске продажи квартир в новостройках упали вдвое

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В июле 2024 года количество продаж жилья в новых домах в Новосибирске сократилось на 40-45%. Такие данные озвучила журналистам начальник регионального управления Росреестра Светлана Рягузова. По ее мнению, это связано с окончанием действия основных программ льготного ипотечного кредитования.
При этом глава компании RID Analytics Елена Ермолаева, считает, что при действующих ипотечных ставках рынок новостроек продолжит падение. Количество нереализованных квартир у застройщиков растет, в июне их количество оценивалось приблизительно в 26 тысяч. По отношению к маю рост составил 1,4%.
«Если квартиры не продаются, у банка не пополняются эскроу-счета. В этом случае может не хватить средств для завершения строительства. В конечном итоге, это может обернуться убытками для строительных компаний. А убытки, как известно, приводят к разорению», — заявила Ермолаева в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
В свою очередь, независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает падение и вторичного рынка. Число сделок со «вторичкой» во втором квартале 2024 года упало на четверть по сравнению с этом же периодом год назад.
«Этот тренд объясняется довольно просто, сегодня эксперты разного уровня и квалификации из „каждого утюга“ вещают о грядущем обвале цен на недвижимость. Кроме этого, покупателям, которые планируют сдавать квартиру в аренду, банк предлагает более высокую рентабельность по депозитам, причем без всяких хлопот. Все это сильно напоминает бесплатный сыр», — говорит Николаев.
Елена Ермолаева так же согласна, что серьезного падения цен на надвижимость ждать не стоит, скорее, можно прогнозировать их заморозку до конца года.