В Сибирском таможенном управлении отрицают очереди в аэропорту Новосибирска

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В Сибирском таможенном управлении опровергли инцидент с часовой очередью на таможенный контроль, в которой пришлось стоять пассажирам нескольких прибывших в аэропорт Толмачево международных рейсов. Напомним, Жительница Якутска опубликовала в телеграм-канале «SD Новости Якутии» красноречивое видео, на котором несколько десятков человек стоят в очереди в здании новосибирского аэровокзала.
Как пояснила Atas.Info начальник пресс-службы Сибирского таможенного управления Евгения Кузнецова, видео снято не в зоне таможенного контроля Толмачево.
Известно, что женщина прилетела из Казахстана.
«С этим государством у России единое таможенное пространство, поэтому таможенный контроль проходить она никак не могла», — сообщила Кузнецова.
Судя по всему, люди скопились в одном из помещений Толмачево, стремясь побыстрее миновать пограничный контроль.
Кроме того, в Толмачево в Новосибирске уже построена новая зона таможенного контроля увеличенной вместимости, совсем скоро она начнет работать, сообщает Федеральная таможенная служба.