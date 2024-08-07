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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:58

В Сибирском таможенном управлении отрицают очереди в аэропорту Новосибирска

В Сибирском таможенном управлении отрицают очереди в аэропорту Новосибирска

7 августа 2024, 10:45
Фото: 1MI
Прилетевшая в Новосибирск жительница Якутска пожаловалась на часовое ожидание в очереди на таможенный контроль, который она перепутала с пограничным.

В Сибирском таможенном управлении опровергли инцидент с часовой очередью на таможенный контроль, в которой пришлось стоять пассажирам нескольких прибывших в аэропорт Толмачево международных рейсов. Напомним, Жительница Якутска опубликовала в телеграм-канале «SD Новости Якутии» красноречивое видео, на котором несколько десятков человек стоят в очереди в здании новосибирского аэровокзала.

Как пояснила Atas.Info начальник пресс-службы Сибирского таможенного управления Евгения Кузнецова, видео снято не в зоне таможенного контроля Толмачево.

Известно, что женщина прилетела из Казахстана.

«С этим государством у России единое таможенное пространство, поэтому таможенный контроль проходить она никак не могла», — сообщила Кузнецова.

Судя по всему, люди скопились в одном из помещений Толмачево, стремясь побыстрее миновать пограничный контроль.

Кроме того, в Толмачево в Новосибирске уже построена новая зона таможенного контроля увеличенной вместимости, совсем скоро она начнет работать, сообщает Федеральная таможенная служба.

Почти 300 пассажиров уже 12 часов ждут своих вылетов в новосибирском Толмачево
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#Юрий Фомиченко#Общество#Аэропорт#Толмачево#Таможня#Паспортный контроль#Сибирское таможенное управление
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