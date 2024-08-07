В Сибирском таможенном управлении отрицают очереди в аэропорту Новосибирска

В Сибирском таможенном управлении опровергли инцидент с часовой очередью на таможенный контроль, в которой пришлось стоять пассажирам нескольких прибывших в аэропорт Толмачево международных рейсов. Напомним, Жительница Якутска опубликовала в телеграм-канале «SD Новости Якутии» красноречивое видео, на котором несколько десятков человек стоят в очереди в здании новосибирского аэровокзала.