Ван Гог по-новосибирски: мужчина пытался отрубить ухо обидчику на Первомайке

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Инцидент произошел возле сетевого алкомаркета на улице Александра Ерёмина. В ходе конфликта один из участников решил, что аргументов недостаточно и схватился за топор. Удар пришелся в ухо.
В полиции корреспонденту сообщили, что наряд по указанному адресу выезжал.
«В ходе разбирательств конфликт был урегулирован. Граждане отказались от взаимных претензий и от написания заявлений друг на друга».
Медицинская помощь также не потребовалась — пострадавший отделался царапиной уха.