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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Ван Гог по-новосибирски: мужчина пытался отрубить ухо обидчику на Первомайке

Ван Гог по-новосибирски: мужчина пытался отрубить ухо обидчику на Первомайке

7 августа 2024, 10:09
Фото: 1MI
Вечером 6 августа между двумя мужчинами произошла громкая ссора, один из участников схватился за топор, на место приехали сотрудники полиции, рассказали очевидцы.

Инцидент произошел возле сетевого алкомаркета на улице Александра Ерёмина. В ходе конфликта один из участников решил, что аргументов недостаточно и схватился за топор. Удар пришелся в ухо.

В полиции корреспонденту сообщили, что наряд по указанному адресу выезжал.

«В ходе разбирательств конфликт был урегулирован. Граждане отказались от взаимных претензий и от написания заявлений друг на друга».

Медицинская помощь также не потребовалась — пострадавший отделался царапиной уха.

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