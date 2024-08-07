Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка

Стало известно, получат ли новосибирцы по 10 тысяч на каждого ребенка

Традиционно в августе родители начинают подготовку к новому учебному году, будет ли СФР выплачивать по 10 тысяч на каждого ребенка школьного возраста, узнал Atas.info.