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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Ребенок

Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка

7 августа 2024, 03:54
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок

Стало известно, получат ли новосибирцы по 10 тысяч на каждого ребенка

Традиционно в августе родители начинают подготовку к новому учебному году, будет ли СФР выплачивать по 10 тысяч на каждого ребенка школьного возраста, узнал Atas.info.

В конце лета в российских семьях начинается активная подготовка детей к школе. Ранее на территории страны вводились единовременные выплаты на каждого ребенка. Мера поддержки осуществлялась в период пандемии коронавирусной инфекции.

Предусмотрена ли единоразовая выплата Социальным фондом России в 2024 году? Редакция Atas.info направила в региональное отделение учреждения соответствующий запрос.

«По линии Отделения СФР по Новосибирской области отдельных выплат к 1 сентября, в том числе единовременной выплаты, не предусмотрено», — ответили на запрос редакции.

Напомним, что ранее стало известно, что линеек 1 сентября в новосибирских школах не будет, так как их отменили.

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#Екатерина Боженович#Экономика#Общество#Дети#Выплаты#Школа#Деньги
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