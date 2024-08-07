Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В конце лета в российских семьях начинается активная подготовка детей к школе. Ранее на территории страны вводились единовременные выплаты на каждого ребенка. Мера поддержки осуществлялась в период пандемии коронавирусной инфекции.
Предусмотрена ли единоразовая выплата Социальным фондом России в 2024 году? Редакция Atas.info направила в региональное отделение учреждения соответствующий запрос.
«По линии Отделения СФР по Новосибирской области отдельных выплат к 1 сентября, в том числе единовременной выплаты, не предусмотрено», — ответили на запрос редакции.
Напомним, что ранее стало известно, что линеек 1 сентября в новосибирских школах не будет, так как их отменили.