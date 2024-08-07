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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:49

Замедление работы Youtube началось с 1 августа

Youtube в Новосибирске начал восстанавливать скорость доступа

7 августа 2024, 15:45
Фото: 1MI
Замедление работы Youtube началось с 1 августа
Аналитики говорят о прекращении замедления работы в России самой популярной в мире платформы потокового видео.

Пользовали платформы Youtube в Новосибирске вечером в среду, 7 августа, заметили возвращение к прежней скорости загрузки видеороликов. Об этом Atas.Info рассказали абоненты нескольких интернет-провайдеров.

«С 1 августа смотреть возможно было только с включенным VPN. Я уже начала привыкать, сегодня случайно, как раньше, ткнула в воспроизведение, а оно все работает, без всяких танцев с бубном», — поделилась с редакцией жительница центра города Татьяна Иващенко.

Аналогичную картину наблюдают еще несколько респондентов редакции в разных районах города.

«У меня никаких проблем не было с воспроизведением на телевизионной смарт-панели, ничего после 1 августа не изменилось. Как на компьютере сейчас я не знаю, я обычно там на ютуб не захожу. Но сегодня кликнул по уведомлению от Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена. — прим. ред.), а он взял и открылся, без VPN. Чудеса какие-то», — рассказал корреспонденту Atas.Info житель одного из коттеджных поселков в пригороде Новосибирска по имени Борис.

Авторитетный эксперт в области IT, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в телеграм-канале компании следующее:

«Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята».

Никаких весомых доводов в пользу этой версии Муртазин не привел, отметив, что это слухи, основанные на информации источников, имеющих прямое отношение к сложившейся ситуации.

О проблемах с доступом к Youtube пользователи начали массово сообщать 1 августа. Новосибирская область оказалась в пятерке самых проблемных регионов.

Первоначально говорилось, что это связано со старением техники, которую компания, покинувшая Россия в 2022 году, не обновляет. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что замедление видеохостинга — сознательная политика государства в отношении американской корпорации, которая не соблюдает российское законодательство.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Интернет#YouTube#Разблокировка#Эльдар Муртазин
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