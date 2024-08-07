Youtube в Новосибирске начал восстанавливать скорость доступа

Первоначально говорилось, что это связано со старением техники, которую компания, покинувшая Россия в 2022 году, не обновляет. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что замедление видеохостинга — сознательная политика государства в отношении американской корпорации, которая не соблюдает российское законодательство.