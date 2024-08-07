Юрист назвал способы возвращения денег в долг без расписки

Что делать, если у вас взяли взаймы и не отдают? Ситуация неприятная, и если это ваш друг или родственник, уже можно сказать, что вы его потеряли, но теперь нужно хотя бы не потерять деньги.

Для этого нужно сделать всего несколько вещей. Какие, об этом Общественной службе новостей рассказал эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша. «Для этого, в принципе, суд и нужен. Если у вас есть расписка, то, конечно, это все упрощает. Если ее нет, то тут процедура будет посложнее. Все зависит от того, как вы сможете подтвердить передачу этих денег вам. В целом все решаемо», — пояснил он. Кваша напомнил, что многое зависит от того, как ведет себя должник. Если он, по его словам, юлит, не хочет получать расписку. Он напомнил, что у этого вопроса есть несколько путей решения. «Если расписки нет, но деньги переводились на счет, здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платеж и у него получилось неосновательное обогащение. Тогда вы подаете заявление в суд как неосновательное обогащение и требуете вернуть эти деньги. Здесь все достаточно просто. Поскольку подтверждается перевод денег», — указал специалист. Если же средства передавались наличкой, что, по его словам, самое неприятное, то здесь закон запрещает ссылаться на свидетельские показания, если не было расписки. «Потому что в данном случае он может привести „свидетелей“, которые уверят, что он ничего не брал, и если ссылаться только лишь на одни свидетельские показания, это такая себе задача — ведь людям свойственно врать. Нужно иметь веские доказательства того, что деньги были получены», — пояснил эксперт. Для этого, как отмечает собеседник издания, прикладывается некая переписка, которая фиксирует факт получения денег. Он уточнил, что нужны доказательства, что у вас были какие-то переговорные процессы относительно того, что он просил в долг. Должник должен сам свидетельствовать о том, что деньги были ему переданы. «Берем переписку, в которой он, допустим, подтверждает, что он взял эти деньги. Конечно, он может и хитро вести переписку, если он намеренно все продумал и рассчитывает на то, чтобы не отдавать деньги, витиевато уходит от этих вопросов», — пояснил он. Кваша уточнил, что в таком случае он часто предлагает клиентам идти писать заявление в полицию о том, что данное лицо у вас обманным путем похитило, завладело ваши денежные средства и по факту мошенничества просим возбудить уголовное дело. Мавроди после смерти оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей «Далее это лицо вызывают в полицию, где он говорит, что ничего такого не было и он взял эти деньги с согласия заемщика. Я его не обманывал. И здесь самое главное, что он подтверждает факт получения денег, тогда здесь уголовное дело никто не возбудит, поскольку здесь нет факта мошенничества. Но есть зафиксированный факт о добровольной передаче средств, который он сам признал», — уточняет собеседник издания. В данном случае, как отмечает специалист, с этим фактом можно уже самому обратиться к нему и сказать, что раз ты подтвердил получение денег, то возвращай их. «Если он отказывается, то по старой схеме подаем заявление в суд и уже через него взыскиваем, подаем исполнительный лист в тот банк, где у него открыты счета», — пояснил эксперт. Рассказал Кваша и о примере, когда заемщик приезжий. В этом случае, по его словам, ситуация усугубляется, только если он не живет в России. Если же он иностранец, но проживает в России, то здесь все работает точно так же.