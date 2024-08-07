Юрист назвал способы возвращения денег в долг без расписки

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Для этого нужно сделать всего несколько вещей. Какие, об этом Общественной службе новостей рассказал эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша.
«Для этого, в принципе, суд и нужен. Если у вас есть расписка, то, конечно, это все упрощает. Если ее нет, то тут процедура будет посложнее. Все зависит от того, как вы сможете подтвердить передачу этих денег вам. В целом все решаемо», — пояснил он.
Кваша напомнил, что многое зависит от того, как ведет себя должник. Если он, по его словам, юлит, не хочет получать расписку.
Он напомнил, что у этого вопроса есть несколько путей решения.
«Если расписки нет, но деньги переводились на счет, здесь можно отталкиваться от того, что это был ошибочный платеж и у него получилось неосновательное обогащение. Тогда вы подаете заявление в суд как неосновательное обогащение и требуете вернуть эти деньги. Здесь все достаточно просто. Поскольку подтверждается перевод денег», — указал специалист.
Если же средства передавались наличкой, что, по его словам, самое неприятное, то здесь закон запрещает ссылаться на свидетельские показания, если не было расписки.
«Потому что в данном случае он может привести „свидетелей“, которые уверят, что он ничего не брал, и если ссылаться только лишь на одни свидетельские показания, это такая себе задача — ведь людям свойственно врать. Нужно иметь веские доказательства того, что деньги были получены», — пояснил эксперт.
Для этого, как отмечает собеседник издания, прикладывается некая переписка, которая фиксирует факт получения денег. Он уточнил, что нужны доказательства, что у вас были какие-то переговорные процессы относительно того, что он просил в долг. Должник должен сам свидетельствовать о том, что деньги были ему переданы.
«Берем переписку, в которой он, допустим, подтверждает, что он взял эти деньги. Конечно, он может и хитро вести переписку, если он намеренно все продумал и рассчитывает на то, чтобы не отдавать деньги, витиевато уходит от этих вопросов», — пояснил он.
Кваша уточнил, что в таком случае он часто предлагает клиентам идти писать заявление в полицию о том, что данное лицо у вас обманным путем похитило, завладело ваши денежные средства и по факту мошенничества просим возбудить уголовное дело.
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«Далее это лицо вызывают в полицию, где он говорит, что ничего такого не было и он взял эти деньги с согласия заемщика. Я его не обманывал. И здесь самое главное, что он подтверждает факт получения денег, тогда здесь уголовное дело никто не возбудит, поскольку здесь нет факта мошенничества. Но есть зафиксированный факт о добровольной передаче средств, который он сам признал», — уточняет собеседник издания.
В данном случае, как отмечает специалист, с этим фактом можно уже самому обратиться к нему и сказать, что раз ты подтвердил получение денег, то возвращай их.
«Если он отказывается, то по старой схеме подаем заявление в суд и уже через него взыскиваем, подаем исполнительный лист в тот банк, где у него открыты счета», — пояснил эксперт.
Рассказал Кваша и о примере, когда заемщик приезжий. В этом случае, по его словам, ситуация усугубляется, только если он не живет в России.
Если же он иностранец, но проживает в России, то здесь все работает точно так же.