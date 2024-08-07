За пьянку в чаше Вечного огня в колонию отправили жителя Новосибирска

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Новосибирский областной суд приговорил к 7 месяцам колонии-поселения 26-летнего Евгения Аркашова. Его признали виновным в публичном оскорблении памяти воинов и осквернении символа российской воинской славы.
Как было установлено в ходе судебного следствия, утром 15 мая пьяный Аркашов пришел на Монумент Славы в Ленинском районе, где сначала разгуливал с бутылкой по постаменту чаши, где горит Вечный огонь. Затем и вовсе забрался в чашу, где продолжил возлияния, а после вылил остатки алкоголя в огонь, из-за чего тот погас.
Как сообщили в региональном судебном департаменте, подсудимый свою вину признал, дело было рассмотрено в особом порядке.
Ранее мы рассказывали о том, что по аналогичной статье УК в колонию общего режима на год и 8 месяцев отправился приехавший из Тувы 21-летний парень. Перебрав с алкоголем, гость города справил малую нужду в чашу Вечного огня.