За пьянку в чаше Вечного огня в колонию отправили жителя Новосибирска

Как было установлено в ходе судебного следствия, утром 15 мая пьяный Аркашов пришел на Монумент Славы в Ленинском районе, где сначала разгуливал с бутылкой по постаменту чаши, где горит Вечный огонь. Затем и вовсе забрался в чашу, где продолжил возлияния, а после вылил остатки алкоголя в огонь, из-за чего тот погас.