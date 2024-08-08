25 лет исполнилось знаменитому орангутану Бату из Новосибирского зоопарка

Человекообразная обезьяна умеет многое: надевать одежду, попивать напиток через трубочку, играть на публику. Возле его места жительства постоянно есть люди, а за угощения он готов на все. Например, Бату нашел веревку и пропускал ее через вольер, чтобы посетители могли привязать ему банан. Правда, кормить новосибирцам его нельзя, поэтому орангутан очень расстраивается.