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У Бату сегодня праздник

25 лет исполнилось знаменитому орангутану Бату из Новосибирского зоопарка

8 августа 2024, 07:45
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
У Бату сегодня праздник
Орангутан Бату отмечает свой праздник — ему стукнуло 25 лет, с чем его поздравили в Новосибирском зоопарке, где он живет много лет.

У Бату юбилей — теперь ему 25 лет. Он родился 8 августа 1999 года. В Сибирь он перебрался в 2008 году. По сей день он радует посетителей.

Орангутан весьма умный, этим он пошел в свою мать. Он любознательный, постоянно чему-то учится и слушает работников зверинца. Бату умеет заполучать угощения, торгуется за лакомство, поэтому его всегда подкармливают вкусняшками.

Человекообразная обезьяна умеет многое: надевать одежду, попивать напиток через трубочку, играть на публику. Возле его места жительства постоянно есть люди, а за угощения он готов на все. Например, Бату нашел веревку и пропускал ее через вольер, чтобы посетители могли привязать ему банан. Правда, кормить новосибирцам его нельзя, поэтому орангутан очень расстраивается.

Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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