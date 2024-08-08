25 лет исполнилось знаменитому орангутану Бату из Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
У Бату юбилей — теперь ему 25 лет. Он родился 8 августа 1999 года. В Сибирь он перебрался в 2008 году. По сей день он радует посетителей.
Орангутан весьма умный, этим он пошел в свою мать. Он любознательный, постоянно чему-то учится и слушает работников зверинца. Бату умеет заполучать угощения, торгуется за лакомство, поэтому его всегда подкармливают вкусняшками.
Человекообразная обезьяна умеет многое: надевать одежду, попивать напиток через трубочку, играть на публику. Возле его места жительства постоянно есть люди, а за угощения он готов на все. Например, Бату нашел веревку и пропускал ее через вольер, чтобы посетители могли привязать ему банан. Правда, кормить новосибирцам его нельзя, поэтому орангутан очень расстраивается.