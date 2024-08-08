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Бердское шоссе встало в 4-х километровой пробке из-за ДТП под Новосибирском

Бердское шоссе встало в 4-х километровой пробке из-за ДТП под Новосибирском

8 августа 2024, 01:53
Фото: Изображение Midjourney
Утром 8 августа при движении из Новосибирска образовался серьезный затор, следует из данных сервиса 2ГИС.

Причиной стало ДТП в районе поста ГАИ. На фото, размещенном очевидцами, видно, что столкнулись две легковушки, заняв две полосы. Водители вынуждены объезжать место аварии по полосе для встречного движения.

Длина пробки — около 4 км, что вызывает негодование у участников дорожного движения.

Фото: 2ГИС

Ранее в ГАИ раскрыли, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают новосибирские водители-лихачи. Статистика по ДТП с самокатами также не внушает оптимизма.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#ДТП#Пробка#Бердское шоссе
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