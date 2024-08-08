Богомолы атаковали новосибирский город — стоит ли беспокоиться?

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Зеленые насекомые насторожили жителей, при этом опасаться их не стоит. Скорее нужно радоваться. Их численность вырастает при жарком лете, которого в регионе в 2024 году в избытке.
Как утверждают специалисты, сам по себе богомол — очень полезное насекомое. Питается бабочками, мухами и комарами. Увидеть богомола можно на цветущих растениях, где он ждет свой корм.
Ранее отец из Новосибирска рассказал, что его маленькую дочь укусила летучая мышь, которая залетела в окно. Рассказ мужчины поставил под сомнение биолог.