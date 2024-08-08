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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Нашествие богомолов зафиксировано в Новосибирской области

Богомолы атаковали новосибирский город — стоит ли беспокоиться?

8 августа 2024, 07:08
Фото: vk.com/yznai_vse_nsk

Нашествие богомолов зафиксировано в Новосибирской области

В Барабинске Новосибирской области местные жители сообщают на нашествие богомолов.

Зеленые насекомые насторожили жителей, при этом опасаться их не стоит. Скорее нужно радоваться. Их численность вырастает при жарком лете, которого в регионе в 2024 году в избытке.

Как утверждают специалисты, сам по себе богомол — очень полезное насекомое. Питается бабочками, мухами и комарами. Увидеть богомола можно на цветущих растениях, где он ждет свой корм.

Фото: vk.com/yznai_vse_nsk

Ранее отец из Новосибирска рассказал, что его маленькую дочь укусила летучая мышь, которая залетела в окно. Рассказ мужчины поставил под сомнение биолог.

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