Депутат Чепа считает пиар-акцией решение Эстонии ужесточить контроль на границе с РФ

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» прокомментировал решение эстонских властей ужесточить контроль на границе с Россией. Эстонский премьер Кристен Михала пояснил, что эти меры нужны, чтобы пресечь перевозку санкционных товаров. Депутат отметил, что это очередной недружественный акт против России, действие которого рассчитано на «некий информационный эффект».