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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Депутат Чепа считает пиар-акцией решение Эстонии ужесточить контроль на границе с РФ

8 августа 2024, 13:26
Депутат отметил, что действия эстонских властей рассчитаны на «информационный эффект», с помощью которого Талин пытается показать Западу готовность противостоять России.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» прокомментировал решение эстонских властей ужесточить контроль на границе с Россией. Эстонский премьер Кристен Михала пояснил, что эти меры нужны, чтобы пресечь перевозку санкционных товаров. Депутат отметил, что это очередной недружественный акт против России, действие которого рассчитано на «некий информационный эффект».

Чепа отметил, что происходящее похоже на пиар-акцию. Таким образом, по его мнению, Эстония хочет показать Западу активное участие в противостоянии с Россией, развязанном НАТО. Депутат добавил, что это является издевательством над россиянами, живущими в Эстонии и регулярно посещающими Россию. Депутат допустил, что количество пересечений границы может уменьшиться.

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