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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Деревня полностью вымерла в Новосибирской области

Деревня полностью вымерла в Новосибирской области

8 августа 2024, 06:07
Фото: 1MI
В Новосибирской области станет на один населенный пункт меньше, соответствующий законопроект внесла на рассмотрение депутатов Заксобрания администрация Байкальского сельсовета Болотнинского района.

Деревню Абрамовка планируют стереть с карт спустя 100 лет с момента образования, поскольку с 2000 года в ней никто не живет. Социальная инфраструктура также отсутствует, и восстанавливать деревню нет смысла.

«Оснований для восстановления указанного населенного пункта в настоящее время нет», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.
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Деревня Абрамовка основана в 1918 году. В переписи 1926 года отражено, что деревня состояла из 30 дворов, 83 мужчин и 79 женщин, все — русские. Названа по имени первого переселенца — ленинградца Абрама. Население занималось земледелием, скотоводством. Сначала на территории Абрамовки действовало коллективное хозяйство «Вперёд к коммунизму», затем был образован колхоз «50 лет Октября».

Расстояние до Новосибирска — 140 км.

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