Деревня полностью вымерла в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Деревню Абрамовка планируют стереть с карт спустя 100 лет с момента образования, поскольку с 2000 года в ней никто не живет. Социальная инфраструктура также отсутствует, и восстанавливать деревню нет смысла.
«Оснований для восстановления указанного населенного пункта в настоящее время нет», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.
Деревня Абрамовка основана в 1918 году. В переписи 1926 года отражено, что деревня состояла из 30 дворов, 83 мужчин и 79 женщин, все — русские. Названа по имени первого переселенца — ленинградца Абрама. Население занималось земледелием, скотоводством. Сначала на территории Абрамовки действовало коллективное хозяйство «Вперёд к коммунизму», затем был образован колхоз «50 лет Октября».
Расстояние до Новосибирска — 140 км.