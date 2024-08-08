Деревня полностью вымерла в Новосибирской области

Деревня Абрамовка основана в 1918 году. В переписи 1926 года отражено, что деревня состояла из 30 дворов, 83 мужчин и 79 женщин, все — русские. Названа по имени первого переселенца — ленинградца Абрама. Население занималось земледелием, скотоводством. Сначала на территории Абрамовки действовало коллективное хозяйство «Вперёд к коммунизму», затем был образован колхоз «50 лет Октября».