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Posted 8 августа, 03:06

Published 8 августа, 03:06

Modified 8 августа, 03:08

Updated 8 августа, 03:08

Удобная схема поездок

Девять маршрутов «автобус+электричка» запущены в Новосибирске

8 августа 2024, 03:06
Фото: 1MI. Удобная схема поездок
В Новосибирской области жители девяти районов могут добраться до столицы региона и обратно при помощи мультимодального маршрута.

В Новосибирской области завершен проект по организации мультимодальных пассажирских перевозок. Отныне схемой «автобус+электричка» при поездках в Новосибирск могут воспользоваться пассажиры, живущие в девяти отдаленных районах.

Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-Пригород», проект начали реализовывать в конце минувшего года. Благодаря такой системе пассажиры могут в кратчайшее сроки добраться на автобусе до ближайшей железнодорожной станции, а там пересесть на электропоезд до столицы региона.

Билет на электричку можно приобрести сразу на автостанции, а перед обратной поездкой пассажир может купить билет на автобус в пригородной кассе. Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании здесь.

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