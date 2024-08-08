Девять маршрутов «автобус+электричка» запущены в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Новосибирской области завершен проект по организации мультимодальных пассажирских перевозок. Отныне схемой «автобус+электричка» при поездках в Новосибирск могут воспользоваться пассажиры, живущие в девяти отдаленных районах.
Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-Пригород», проект начали реализовывать в конце минувшего года. Благодаря такой системе пассажиры могут в кратчайшее сроки добраться на автобусе до ближайшей железнодорожной станции, а там пересесть на электропоезд до столицы региона.
Билет на электричку можно приобрести сразу на автостанции, а перед обратной поездкой пассажир может купить билет на автобус в пригородной кассе. Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании здесь.