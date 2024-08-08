Девять маршрутов «автобус+электричка» запущены в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе компании «Экспресс-Пригород», проект начали реализовывать в конце минувшего года. Благодаря такой системе пассажиры могут в кратчайшее сроки добраться на автобусе до ближайшей железнодорожной станции, а там пересесть на электропоезд до столицы региона.