«Дочка» «Газпрома» переезжает в Новосибирск — что это даст городу

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Порядка 200 сотрудников компании перебазируются в Новосибирск, известно и место — здание на улице Серебренниковской, 29, а также здание внутри квартала. Сейчас здесь идет реконструкция, срок завершения — 2025 год, пишет НГС.
В 2016 году компания уже пережила один переезд — основную часть сотрудников переместили из Москвы в Санкт-Петербург. Причем произошло это не одномоментно — работники во главе с руководителем прибывали с апреля по декабрь 2017 года, «по мере готовности рабочих мест».
АО «СтройТрансНефтеГаз» (СТНГ) зарегистрировано в 2004 году. Выручка за 2023 год составила почти 134,5 млрд рублей, чистая прибыль — более 27 млрд. СТНГ специализируется на строительстве объектов инфраструктуры нефтегазовой отрасли.
Порядка 20 млн рублей уйдет только на дизайн-проект. Помещения будут выполнены в фирменном стиле «Газпрома» в узнаваемой сине-белой гамме. Для отделки помещений используют искусственный гранит и клен. При этом ремонт будет максимально патриотичным. В техническом задании прописано, что материалы и элементы интерьера из недружественных России стран использовать нельзя.
В здании на Серебренниковской сосредоточится основной персонал, который разместится второго по четвертый этаж. Кабинет руководителя будет включать переговорную, место для отдыха и личный туалет. Приемная руководителя рассчитана на двух ассистентов. Также в здании обустроят шесть кабинетов для руководителей департаментов и еще девять — для заместителей гендиректора с приемными.
Ранее Atas.info поговорил с экспертами о перспективах перемещения офисов госкорпораций в Новосибирскую область. Мнения разделились. Так, кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари предположил, что регион может заинтересовать компании с государственным участием, но отчасти. Из плюсов Новосибирска эксперт назвал его расположение, а также рабочий капитал, который, впрочем, навряд ли может заинтересовать олигархические компании. Город может ощутить появление госкомпаний, которое затронет все сферы городской экономики — это и рост делового туризма, и развитие жилищного комплекса. Одновременно увеличится нагрузка на инфраструктуру, пыли и пробок станет еще больше. При этом экономист делает ставку на приток налогов, что может благотворно в целом сказаться на экономике региона. Эксперт высказал мысль, что одним из кандидатов может стать Ростех.
С Эдуардом Коложвари согласились другие спикеры, включая депутата Госдумы и политолога.
Депутат Александр Аксененко видит в переезде госкорпораций шанс на улучшение качества жизни населения. Среди основных моментов — налоговые поступления и создание новых рабочих мест. Гораздо более реалистично оказался настроен управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. Он предлагает не рассчитывать на приток престижных вакансий — количество новых рабочих мест будет незначительным.
Политолог Алексей Мазур обратил внимание, что в идеале налоги должны оседать в бюджете тех регионов, где госкомпания работает, а нет там, где их офисы. Налоговые поступления — это не только прибыли от деятельности компании, но и зарплата топ-менеджмента и других сотрудников, напомнил эксперт.
В целом переезд «дочки» «Газпрома» выглядит довольно непредсказуемо, если учесть сферу деятельности компании. Ранее Алексей Мазур в своем прогнозе сразу отсек нефтегазодобывающие компании.
«Новосибирск — город научный, производственный, но ни в коем случае не нефтегазодобывающий», — говорил эксперт.
Мысли о необходимости рассредоточения офисов госкорпораций по стране обсуждается несколько лет, но были оформлены и озвучены главой государства по итогам Петербургского международного экономического форума-2024 (ПМЭФ). Владимир Путин обратился к правительству с поручением предоставить предложения по переводу офисов госкомпаний в субъекты РФ. Решающим фактором должно стать место, где компании ведут основную деятельность.