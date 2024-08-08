«Дочка» «Газпрома» переезжает в Новосибирск — что это даст городу

Ранее Atas.info поговорил с экспертами о перспективах перемещения офисов госкорпораций в Новосибирскую область. Мнения разделились. Так, кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари предположил, что регион может заинтересовать компании с государственным участием, но отчасти. Из плюсов Новосибирска эксперт назвал его расположение, а также рабочий капитал, который, впрочем, навряд ли может заинтересовать олигархические компании. Город может ощутить появление госкомпаний, которое затронет все сферы городской экономики — это и рост делового туризма, и развитие жилищного комплекса. Одновременно увеличится нагрузка на инфраструктуру, пыли и пробок станет еще больше. При этом экономист делает ставку на приток налогов, что может благотворно в целом сказаться на экономике региона. Эксперт высказал мысль, что одним из кандидатов может стать Ростех.