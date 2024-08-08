Ехал на огромной скорости: наркоман насмерть сбил автомобилиста в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Все случилось в марте 2024 года в Октябрьском районе. Водитель под наркотиками ехал на автомобиле «Лада». На машине не было даже номеров. Он двигался с большой скоростью, перестраиваясь из одной полосы дороги в другую, нарушая всевозможные правила ПДД.
В этот момент на обочине стоял 39-летний водитель, у которого пробило колесо на машине. Мужчина вышел его заменить. Дорожный шумахер сбил автомобилиста. Он получил тяжелые травмы и умер в больнице.
Виновник ДТП уже был не раз судим. В отношении его возбудили дело. Расследование завершено и материалы отправили в суд, который уже вынесет окончательный вердикт.