atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Пострадавший умер в больнице

Ехал на огромной скорости: наркоман насмерть сбил автомобилиста в Новосибирске

8 августа 2024, 03:38
Фото: 1MI
Пострадавший умер в больнице

Водитель под наркотиками насмерть сбил автомобилиста в Новосибирске

В Новосибирске будут судить водителя, который сбил автомобилиста на дороге, подробности дали в прокуратуре.

Все случилось в марте 2024 года в Октябрьском районе. Водитель под наркотиками ехал на автомобиле «Лада». На машине не было даже номеров. Он двигался с большой скоростью, перестраиваясь из одной полосы дороги в другую, нарушая всевозможные правила ПДД.

В этот момент на обочине стоял 39-летний водитель, у которого пробило колесо на машине. Мужчина вышел его заменить. Дорожный шумахер сбил автомобилиста. Он получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Виновник ДТП уже был не раз судим. В отношении его возбудили дело. Расследование завершено и материалы отправили в суд, который уже вынесет окончательный вердикт.

Что творят самокатчики: пугающая статистика ДТП в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под НовосибирскомКаждые два дня в Новосибирской области люди гибнут в ДТПНеизвестный новосибирец насмерть сбил женщину и уехал после ДТП
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Наркотики
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Сегодня, 04:35
20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
Вчера, 12:53
Youtube в Новосибирске начал восстанавливать скорость доступа
Вчера, 15:45
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
Сегодня, 04:13
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Вчера, 03:54