Ехал на огромной скорости: наркоман насмерть сбил автомобилиста в Новосибирске

Все случилось в марте 2024 года в Октябрьском районе. Водитель под наркотиками ехал на автомобиле «Лада». На машине не было даже номеров. Он двигался с большой скоростью, перестраиваясь из одной полосы дороги в другую, нарушая всевозможные правила ПДД.