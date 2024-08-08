Гигантский дождевой циклон накроет Новосибирскую область

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По данным Ventusky, дожди нагрянут в регион уже на следующей неделе. Циклон будет большой мощности.
Самый пик придется на 15 августа. Он накроет не только Новосибирск, но и другие регионы: Алтайский, Красноярский края, Омск и другие.
Погодные сервисы передают в этот день жару до +26, а также ветер, порывы которого достигнут 13 м/с. «Яндекс. Погода» информирует, что дождь начнет идти через день, но не такой сильный. Другие сервисы ливня не обещают.