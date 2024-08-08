atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Дождь накроет регион

Гигантский дождевой циклон накроет Новосибирскую область

8 августа 2024, 06:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождь накроет регион
Новосибирскую область ждет дождевой циклон, о чем свидетельствуют данные сервисов.

По данным Ventusky, дожди нагрянут в регион уже на следующей неделе. Циклон будет большой мощности.

Самый пик придется на 15 августа. Он накроет не только Новосибирск, но и другие регионы: Алтайский, Красноярский края, Омск и другие.

Погодные сервисы передают в этот день жару до +26, а также ветер, порывы которого достигнут 13 м/с. «Яндекс. Погода» информирует, что дождь начнет идти через день, но не такой сильный. Другие сервисы ливня не обещают.

Мощные грозы и ливень обрушатся на Новосибирскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцевНовосибирск заливает жуткий ливень — фото и видео последствий
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Ливень#Дождь#Циклон
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Сегодня, 04:35
20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
Вчера, 12:53
Youtube в Новосибирске начал восстанавливать скорость доступа
Вчера, 15:45
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
Сегодня, 04:13
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Вчера, 03:54