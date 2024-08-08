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В мэрии неоднократно выражали недовольство работой подрядчика

Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»

8 августа 2024, 04:35
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В мэрии неоднократно выражали недовольство работой подрядчика
Договор с компаний «СпецТрансСтрой» разорван в одностороннем порядке, следует из материалов сайта госзакупок.

Городской департамент транспорта разорвал контракт с компаний «СпецТрансСтрой», которая была подрядчиком строительства станции метрополитена «Спортивная». Как следует из извещения, опубликованного на сайте госзакупок, стоимость контракта составляла 1,334 млрд рублей. Речь идет о договоре, подписанном в январе 2022 года.

При этом стоимость работ, выполненных подрядчиком по этому соглашению, составляет 772,2 млн рублей. А фактически из бюджета строителям выплачено 1,259 млрд рублей.

Общая суммма контрактов «СпецТрансСтроя» на строительство «Спортивной» составляет около 3 млр рублей.

Сама станция давно практически готова, однако из-за изменений, которые пришлось внести в проектно-сметную документацию уже в процессе строительства, ее сдача постоянно откладывалась. В мэрии обвиняли подрядчика в том, что он не завершает оставшиеся работы.

«СпецТрансСтрой», в свою очередь, заявлял, что именно городской Дептранс тянул с согласованием внесенных изменений, в результате чего положительное заключение госэкспертизы было получено только в апреле 2024 года. А заключения о сметной стоимости работ нет до сих пор. Подрядчик намерен в судебном порядке обжаловать разрыв договора.

«СпецТрансСтрой» так же является основным подрядчиком на ремонте Октябрьского моста. Муниципалитет неоднкратно грозил разрывом и этого контракта. Мы собрали для вас специальное видео, где проследили, как менялось отношение мэрии к нерадивым строителям на протяжении двух последних месяцев.

Каждую неделю на аппаратном совещании в мэрии глава Дептранса высказывается по поводу низкого темпа ремонта Октябрьского моста
Видео: atas.info
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