Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»

«СпецТрансСтрой», в свою очередь, заявлял, что именно городской Дептранс тянул с согласованием внесенных изменений, в результате чего положительное заключение госэкспертизы было получено только в апреле 2024 года. А заключения о сметной стоимости работ нет до сих пор. Подрядчик намерен в судебном порядке обжаловать разрыв договора.