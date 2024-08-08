Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Городской департамент транспорта разорвал контракт с компаний «СпецТрансСтрой», которая была подрядчиком строительства станции метрополитена «Спортивная». Как следует из извещения, опубликованного на сайте госзакупок, стоимость контракта составляла 1,334 млрд рублей. Речь идет о договоре, подписанном в январе 2022 года.
При этом стоимость работ, выполненных подрядчиком по этому соглашению, составляет 772,2 млн рублей. А фактически из бюджета строителям выплачено 1,259 млрд рублей.
Общая суммма контрактов «СпецТрансСтроя» на строительство «Спортивной» составляет около 3 млр рублей.
Сама станция давно практически готова, однако из-за изменений, которые пришлось внести в проектно-сметную документацию уже в процессе строительства, ее сдача постоянно откладывалась. В мэрии обвиняли подрядчика в том, что он не завершает оставшиеся работы.
«СпецТрансСтрой», в свою очередь, заявлял, что именно городской Дептранс тянул с согласованием внесенных изменений, в результате чего положительное заключение госэкспертизы было получено только в апреле 2024 года. А заключения о сметной стоимости работ нет до сих пор. Подрядчик намерен в судебном порядке обжаловать разрыв договора.
«СпецТрансСтрой» так же является основным подрядчиком на ремонте Октябрьского моста. Муниципалитет неоднкратно грозил разрывом и этого контракта. Мы собрали для вас специальное видео, где проследили, как менялось отношение мэрии к нерадивым строителям на протяжении двух последних месяцев.