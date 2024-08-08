Московскому манулу Тимофею сватают подругу из Новосибирского зоопарка

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Published Сегодня, 01:53
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Манул Адель из Новосибирского зоопарка может перебраться в Москву. Как рассказала Акулова в своем телеграм-канале, вопрос — важный и требует проработки, сейчас зоопарки организуют необходимые условия для создания новой пары манулов.
В разговоре с корреспондентом Atas.info директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило уточнил, что обсуждение пока идет на уровне зоологов. Также он заверил, что между Тимофеем и Адель нет родственных связей, несмотря на то, что оба из Новосибирска.
Тимофею в июне исполнилось четыре года. Напомним, манул Тимофей — родом из Новосибирска. Его родители Зеленогорск и Ласточка — тоже из Новосибирска.
Манулы — очень популярные животные у посетителей. Более того, у них много поклонников по всему миру. В Московском зоопарке их часто навещают туристы из Швейцарии и Китая.