Московскому манулу Тимофею сватают подругу из Новосибирского зоопарка

В разговоре с корреспондентом Atas.info директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило уточнил, что обсуждение пока идет на уровне зоологов. Также он заверил, что между Тимофеем и Адель нет родственных связей, несмотря на то, что оба из Новосибирска.