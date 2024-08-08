На детей-квадроберов напали с перцовыми баллончиками на сходке в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Возле Дома ученых в Новосибирске должна была состояться «сходка» (Прим. ред. — встреча) детей-квадроберов. Это новое и безобидное направление субкультуры, когда подростки переодеваются в животных и также себя ведут.
Когда несовершеннолетние вышли из автобуса, их поджидала толпа парней. По информации ВК-группы «Инцидент Новосибирск», это были школьники в масках и с перцовыми баллончиками.
Изначально они начали смеяться над девочками, затем распылили им в глаза перцовый баллончик. На помощь детям пришли очевидцы, которые помогли промыть им глаза. Кроме того, квадроберов облили зеленой жидкостью. На место вызвали скорую помощь.
В полиции подтвердили факт нападения. Выясняются все обстоятельства происшествия. Стало известно, что о встрече квадроберов парни узнали через группу в соцсетях, а до этого одной девочке поступали угрозы.