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На детей напали

На детей-квадроберов напали с перцовыми баллончиками на сходке в Новосибирске

8 августа 2024, 01:54
Фото: Изображение Midjourney
На детей напали
Неизвестные парни совершили нападение на детей-квадроберов в Новосибирске, сообщают очевидцы в соцсетях.

Возле Дома ученых в Новосибирске должна была состояться «сходка» (Прим. ред. — встреча) детей-квадроберов. Это новое и безобидное направление субкультуры, когда подростки переодеваются в животных и также себя ведут.

Когда несовершеннолетние вышли из автобуса, их поджидала толпа парней. По информации ВК-группы «Инцидент Новосибирск», это были школьники в масках и с перцовыми баллончиками.

Изначально они начали смеяться над девочками, затем распылили им в глаза перцовый баллончик. На помощь детям пришли очевидцы, которые помогли промыть им глаза. Кроме того, квадроберов облили зеленой жидкостью. На место вызвали скорую помощь.

В полиции подтвердили факт нападения. Выясняются все обстоятельства происшествия. Стало известно, что о встрече квадроберов парни узнали через группу в соцсетях, а до этого одной девочке поступали угрозы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Полиция#Нападение#Квадроберы
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