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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Среди утонувших были дети

Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей

8 августа 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Среди утонувших были дети
Статистику по утонувшим в 2024 году озвучили в ГУ МЧС по Новосибирской области по запросу Atas.info.

С начала купального сезона в период с 1 июня по 31 июля утонуло 36 жителей Новосибирской области, где 12 из них — дети. В Новосибирске было больше всего утонувших. За два месяца там погибло 11 человек, включая трех детей. Несчастные случаи произошли на разных объектах: река Обь, Новосибирское водохранилище, обводненный котлован на Юго-Западном ж/м, озеро Жемчужина Сибири, обводненный карьер «Лесное озеро».

В городе-спутнике Бердске случилась только одна трагедия со взрослым человеком. Инцидент был на реке Бердь. Что касается районов Новосибирской области, то тут статистика говорит следующее: в Барабинском было двое утонувших в озерах Чаны и Зюзя, в Болотнинском районе утонул ребенок в реке Ача, в Венгеровском районе был один утонувший человек.

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Также трагедии случались в Искитимском районе, когда в реке Китерня утонул новосибирец, в Карасукском районе, где утонули двое людей в реке Карасук и озере Астродым. В Коченевском районе была одна трагедия на озере Щучье.

В Кочковском районе утонул ребенок в реке Карасук, в этой же реке утонуло еще трое человек, в том числе несовершеннолетний: все они из Краснозерского района. В Куйбышевском районе тоже была трагедия, когда утонул школьник в реке Омь.

В Маслянинском районе не смог выплыть из реки Суенга один ребенок. В Новосибирском районе было пять трагичных случаев на воде. За лето там погибли пять человек, включая двоих детей. Случилось это в разных местах: река Обь, озеро Каинка, песчаный карьер «Левобережный», озеро Ягодное, река Тула. В Ордынском районе утонул один школьник в реке Кирза.

В Тогучинском районе утонули трое людей, среди которых был ребенок. Трагедии зафиксированы в пруду Карпысакский и пруду села Лекарственное.

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