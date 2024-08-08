Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
С начала купального сезона в период с 1 июня по 31 июля утонуло 36 жителей Новосибирской области, где 12 из них — дети. В Новосибирске было больше всего утонувших. За два месяца там погибло 11 человек, включая трех детей. Несчастные случаи произошли на разных объектах: река Обь, Новосибирское водохранилище, обводненный котлован на Юго-Западном ж/м, озеро Жемчужина Сибири, обводненный карьер «Лесное озеро».
В городе-спутнике Бердске случилась только одна трагедия со взрослым человеком. Инцидент был на реке Бердь. Что касается районов Новосибирской области, то тут статистика говорит следующее: в Барабинском было двое утонувших в озерах Чаны и Зюзя, в Болотнинском районе утонул ребенок в реке Ача, в Венгеровском районе был один утонувший человек.
Также трагедии случались в Искитимском районе, когда в реке Китерня утонул новосибирец, в Карасукском районе, где утонули двое людей в реке Карасук и озере Астродым. В Коченевском районе была одна трагедия на озере Щучье.
В Кочковском районе утонул ребенок в реке Карасук, в этой же реке утонуло еще трое человек, в том числе несовершеннолетний: все они из Краснозерского района. В Куйбышевском районе тоже была трагедия, когда утонул школьник в реке Омь.
В Маслянинском районе не смог выплыть из реки Суенга один ребенок. В Новосибирском районе было пять трагичных случаев на воде. За лето там погибли пять человек, включая двоих детей. Случилось это в разных местах: река Обь, озеро Каинка, песчаный карьер «Левобережный», озеро Ягодное, река Тула. В Ордынском районе утонул один школьник в реке Кирза.
В Тогучинском районе утонули трое людей, среди которых был ребенок. Трагедии зафиксированы в пруду Карпысакский и пруду села Лекарственное.