Названы самые гиблые районы Новосибирской области по числу утонувших детей

В городе-спутнике Бердске случилась только одна трагедия со взрослым человеком. Инцидент был на реке Бердь. Что касается районов Новосибирской области, то тут статистика говорит следующее: в Барабинском было двое утонувших в озерах Чаны и Зюзя, в Болотнинском районе утонул ребенок в реке Ача, в Венгеровском районе был один утонувший человек.