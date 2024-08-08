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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Женщина погибла

Пенсионерку жестоко избила и задушила проводом родственница в Новосибирске

8 августа 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
Женщина погибла
В Новосибирске осудили женщину, которая до смерти забила свою пожилую родственницу, сообщили в прокуратуре.

Все случилось в августе прошлого года. 51-летняя женщина поругалась со своей родственницей, которой 75 лет.

В порыве ярости первая начала избивать пенсионерку. Она ударила ее 16 раз по всем важным органам, затем схватилась за электрический провод. Она задушила старушку, которая не могла защититься.

Женщину обвинили в убийстве. Расследование завершилось. Суд вынес ей приговор. Сибирячку отправили на 8 лет в колонию. Теперь отбывать наказание она будет там.

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