Пенсионерку жестоко избила и задушила проводом родственница в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Все случилось в августе прошлого года. 51-летняя женщина поругалась со своей родственницей, которой 75 лет.
В порыве ярости первая начала избивать пенсионерку. Она ударила ее 16 раз по всем важным органам, затем схватилась за электрический провод. Она задушила старушку, которая не могла защититься.
Женщину обвинили в убийстве. Расследование завершилось. Суд вынес ей приговор. Сибирячку отправили на 8 лет в колонию. Теперь отбывать наказание она будет там.