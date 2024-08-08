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Две пескобазы на берегу находятся в частных руках

Пескобазы на берегу Оби в Новосибирске незаконны: Росприроднадзор

8 августа 2024, 13:10
Фото: 2GIS
Две пескобазы на берегу находятся в частных руках
Деятельность баз по складированию инертных материалов нарушает положения Водного кодекса России.

Пескобазы на правом берегу Оби в Железнодорожном районе размещены с нарушением законодательства. Об этом сообщило Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатом проверки, проведенной по обращению юриста Евгения Митрофанова. Складирование песка и других подобных материалов разрешено не ближе 200 метров от берега.

«Лицам, распоряжающимся вышеуказанной территориями, объявлены предостережения о недопустимости нарушения в рамках федерального государственного экологического контроля. В случае неустранения нарушения материалы выездного обследования будут направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в ответе ведомства активисту (копия есть в распоряжении редакции).

Пескобазы работают в этом месте не один десяток лет, арендуя землю у города. В конце марта 2024 года в муниципалитете заявили, что намерены в одностороннем порядке разорвать договорные отношения, поскольку принято решение о продлении набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора.

Однако уже тогда в мэрии предполагали, что предстоят длительные судебные процессы, поскольку объективных оснований для прекращения договоров аренды не существует.
А затем и вовсе договоры были продлены до 2028 года. Правовых оснований для отказа в пролонгации действия соглашений юристы мэрии предоставить не смогли.

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#Новосибирск#Проверка#Нарушения#Правый берег#Пескобазы
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