Пескобазы на берегу Оби в Новосибирске незаконны: Росприроднадзор

Однако уже тогда в мэрии предполагали, что предстоят длительные судебные процессы, поскольку объективных оснований для прекращения договоров аренды не существует.

А затем и вовсе договоры были продлены до 2028 года. Правовых оснований для отказа в пролонгации действия соглашений юристы мэрии предоставить не смогли.