Пескобазы на берегу Оби в Новосибирске незаконны: Росприроднадзор

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Пескобазы на правом берегу Оби в Железнодорожном районе размещены с нарушением законодательства. Об этом сообщило Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатом проверки, проведенной по обращению юриста Евгения Митрофанова. Складирование песка и других подобных материалов разрешено не ближе 200 метров от берега.
«Лицам, распоряжающимся вышеуказанной территориями, объявлены предостережения о недопустимости нарушения в рамках федерального государственного экологического контроля. В случае неустранения нарушения материалы выездного обследования будут направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в ответе ведомства активисту (копия есть в распоряжении редакции).
Пескобазы работают в этом месте не один десяток лет, арендуя землю у города. В конце марта 2024 года в муниципалитете заявили, что намерены в одностороннем порядке разорвать договорные отношения, поскольку принято решение о продлении набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора.
Однако уже тогда в мэрии предполагали, что предстоят длительные судебные процессы, поскольку объективных оснований для прекращения договоров аренды не существует.
А затем и вовсе договоры были продлены до 2028 года. Правовых оснований для отказа в пролонгации действия соглашений юристы мэрии предоставить не смогли.