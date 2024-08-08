Полыхал внутри: бронетранспортер сожгли вандалы под Новосибирском

Все случилось 7 августа в Бердске. В местном парке, а именно на главной аллее, много лет стоит боевая машина пехоты. Она является одной из достопримечательностей города-спутника. Памятник посвящен ветеранам боевых действий — спецназу, ВДВ, морской пехоте.