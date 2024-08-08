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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Его подожгли

Полыхал внутри: бронетранспортер сожгли вандалы под Новосибирском

8 августа 2024, 04:39
Фото: 1MI
Его подожгли

Бронетранспортер сожгли вандалы под Новосибирском

В Новосибирской области вандалы решили сжечь гусеничный бронетранспортер, о произошедшем стало известно в соцсетях.

Все случилось 7 августа в Бердске. В местном парке, а именно на главной аллее, много лет стоит боевая машина пехоты. Она является одной из достопримечательностей города-спутника. Памятник посвящен ветеранам боевых действий — спецназу, ВДВ, морской пехоте.

Вандалы решили поглумиться над памятной техникой. Они подожгли транспортное средство советских годов. Пожар разгорелся внутри, сообщают читатели Atas.Info.

«Видели вчера огонь, когда проезжали мимо. Но не придали значения — думали, что-то запланированное или мелочь какая-то», — рассказывает Елизавета З.*

На место вызвали огнеборцев. Возгорание тушили несколько машин. Кто совершил поджог, выяснят правоохранители. Сейчас злоумышленники разыскиваются. Им грозит уголовная ответственность.

*имя изменено по просьбе чиателя

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Бердск
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