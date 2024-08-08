Полыхал внутри: бронетранспортер сожгли вандалы под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Все случилось 7 августа в Бердске. В местном парке, а именно на главной аллее, много лет стоит боевая машина пехоты. Она является одной из достопримечательностей города-спутника. Памятник посвящен ветеранам боевых действий — спецназу, ВДВ, морской пехоте.
Вандалы решили поглумиться над памятной техникой. Они подожгли транспортное средство советских годов. Пожар разгорелся внутри, сообщают читатели Atas.Info.
«Видели вчера огонь, когда проезжали мимо. Но не придали значения — думали, что-то запланированное или мелочь какая-то», — рассказывает Елизавета З.*
На место вызвали огнеборцев. Возгорание тушили несколько машин. Кто совершил поджог, выяснят правоохранители. Сейчас злоумышленники разыскиваются. Им грозит уголовная ответственность.
*имя изменено по просьбе чиателя