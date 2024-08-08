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Координировать работу будет министерство региональной политики

Правительство региона поможет пострадавшей от украинской агрессии Курской области

8 августа 2024, 08:08
Фото: atas.info
Координировать работу будет министерство региональной политики
По поручению губернатора Андрея Травникова правительством Новосибирской области определены конкретные меры поддержки жителей Курской области.

Андрей Травников подчеркнул — как и вся страна, Новосибирская область откликнулась на призыв президента России Владимира Путина. Сейчас члены регионального правительства находятся на связи с представителями властей Курской области.

«Сейчас мы определили необходимый перечень и объем требующейся гуманитарной помощи. В ближайшее время готовы сформировать и отправить курянам фуру с вещами первой необходимости, бригады волонтеров и медицинские бригады. Для пострадавших также уже организованы пункты временного размещения, область готова принять до 300 жителей Курской области», — сообщил губернатор Андрей Травников.

Параллельно идет работа по координации возможностей общественных организаций, муниципалитетов, волонтеров, специалистов, медицинских работников, добавил глава региона.

Координация работы по оказанию помощи жителям приграничной Курской области возложена на министерство региональной политики Новосибирской области.

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