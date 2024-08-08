Приятеля мажора из Тогучина отправили в СИЗО за стрельбу под Новосибирском

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:22
По версии следствия, Гаршин вместе с приятелями — Амировым и Недосекиным — стал участником вооруженного конфликта, в ходе которого несколько человек получили травмы. Инцидент произошел возле кафе «Жасмин» в Тогучине. Гаршина задержали позже, чем его подельников — для установления его местонахождения потребовалось время.
Дело квалифицировали как хулиганство по ч. 2 статьи 213 УК РФ. Санкции предусматривают до 7 лет лишения свободы.
7 августа в следственный изолятор отправили приятелей Гаршина — Эльгюна Амирова и Дениса Недосекина. Амиров также проходит по делу о резонансном ДТП в Тогучине. Напомним, водитель на «Лексусе» сбил мопед с подростками.