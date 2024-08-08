Приятеля мажора из Тогучина отправили в СИЗО за стрельбу под Новосибирском

По версии следствия, Гаршин вместе с приятелями — Амировым и Недосекиным — стал участником вооруженного конфликта, в ходе которого несколько человек получили травмы. Инцидент произошел возле кафе «Жасмин» в Тогучине. Гаршина задержали позже, чем его подельников — для установления его местонахождения потребовалось время.