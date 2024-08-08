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Приятеля мажора из Тогучина отправили в СИЗО за стрельбу под Новосибирском

Приятеля мажора из Тогучина отправили в СИЗО за стрельбу под Новосибирском

8 августа 2024, 08:20
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Назара Гаршина взяли под стражу на два месяца, до 4 октября, рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента Новосибирской области.

По версии следствия, Гаршин вместе с приятелями — Амировым и Недосекиным — стал участником вооруженного конфликта, в ходе которого несколько человек получили травмы. Инцидент произошел возле кафе «Жасмин» в Тогучине. Гаршина задержали позже, чем его подельников — для установления его местонахождения потребовалось время.

Дело квалифицировали как хулиганство по ч. 2 статьи 213 УК РФ. Санкции предусматривают до 7 лет лишения свободы.

На два месяца отправили в СИЗО мажора, сбившего подростков под Новосибирском
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7 августа в следственный изолятор отправили приятелей Гаршина — Эльгюна Амирова и Дениса Недосекина. Амиров также проходит по делу о резонансном ДТП в Тогучине. Напомним, водитель на «Лексусе» сбил мопед с подростками.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
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