Рок-группа из Новосибирска спела на могиле лидера «Короля и Шута»

Михаил Горшенев скончался в 2013 году, не дожив месяц до своего 40-летия. Остается одной из значимых фигур в мире российского рока. Несмотря на то, что за несколько лет до гибели ушел из группы «Король и Шут» и занимался другими проектами, в том числе, поставил и сыграл главную роль в мюзикле TODD, поклонники творчества продолжают его ассоциировать именно с «КиШ». К слову, сам музыкант не принимал сокращение названия до аббревиатуры. В 2024 году Горшеневу могло бы исполнится 51 год.