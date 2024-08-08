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Рок-группа из Новосибирска спела на могиле лидера «Короля и Шута»

Рок-группа из Новосибирска спела на могиле лидера «Короля и Шута»

8 августа 2024, 06:47
Фото: vk.com/srubband
7 августа участники новосибирской группы «Сруб» посетили могилу Михаила «Горшка» Горшенева, чтобы отдать дань уважения музыканту.

Музыканты исполнили композицию «Путник» — одну из визитных карточек группы «Король и Шут». Зрителями стали поклонники, собравшиеся в честь дня рождения Горшка на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Видео: vk.com/srubband

Михаил Горшенев скончался в 2013 году, не дожив месяц до своего 40-летия. Остается одной из значимых фигур в мире российского рока. Несмотря на то, что за несколько лет до гибели ушел из группы «Король и Шут» и занимался другими проектами, в том числе, поставил и сыграл главную роль в мюзикле TODD, поклонники творчества продолжают его ассоциировать именно с «КиШ». К слову, сам музыкант не принимал сокращение названия до аббревиатуры. В 2024 году Горшеневу могло бы исполнится 51 год.

Ранее жительница Новосибирска рассказала Atas.info, что посетила могилу Горшенева со своим маленьким сыном. Он очень хотел «подарить» музыканту свой рисунок.

Группа «КняZz» во главе с Андреем Князем продолжает гастролировать с хитами «Короля и Шута».

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