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«Русские Витязи» показали, как готовились к авиашоу в Новосибирске

«Русские Витязи» показали, как готовились к авиашоу в Новосибирске

8 августа 2024, 07:46
Фото: vk.com/russianknights
Накануне выступления пилоты выполнили тренировочный полет, рассказали в АГВП «Русские Витязи».

Тренировка проходила при отличной погоде, а вот на следующий день в Новосибирске их ждал дождь и облачное небо. Программа на видео — один в один как та, которую показали зрителям на аэродроме Мочище.

Видео: vk.com/russianknights

28 июля в авиационном фестивале «За нашу победу — на взлет!», в котором приняли участие легендарные пилотажные группы, среди них были «Барсы», «Русь» и «Русские Витязи». Мы публиковали кадры с авиашоу. Посмотрите, как всё прошло, если пропустили, или вспомните — если вы там были.

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#Алёна Рогонова#Видео#Новосибирск#Самолет
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