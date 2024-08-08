«Русские Витязи» показали, как готовились к авиашоу в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Тренировка проходила при отличной погоде, а вот на следующий день в Новосибирске их ждал дождь и облачное небо. Программа на видео — один в один как та, которую показали зрителям на аэродроме Мочище.
28 июля в авиационном фестивале «За нашу победу — на взлет!», в котором приняли участие легендарные пилотажные группы, среди них были «Барсы», «Русь» и «Русские Витязи». Мы публиковали кадры с авиашоу. Посмотрите, как всё прошло, если пропустили, или вспомните — если вы там были.