«Русские Витязи» показали, как готовились к авиашоу в Новосибирске

28 июля в авиационном фестивале «За нашу победу — на взлет!», в котором приняли участие легендарные пилотажные группы, среди них были «Барсы», «Русь» и «Русские Витязи». Мы публиковали кадры с авиашоу. Посмотрите, как всё прошло, если пропустили, или вспомните — если вы там были.